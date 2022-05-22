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المذيعات يظهرن بالنقاب على شاشات التلفزيونات الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 11:31 صباحا
المذيعات يظهرن بالنقاب على شاشات التلفزيونات الأفغانية
سونيا نيازي، المذيعة في قناة «تولو نيوز» الأفعانية، تقدم نشرة الأخبار مرتدية النقاب في 22 مايو 2022. (أ ف ب)
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ظهرت المذيعات في أبرز القنوات التلفزيونية الأفغانية، الأحد، وهن يرتدين النقاب غداة تحدٍ لقرارٍ اتخذته سلطات «طالبان» يلزمهن بتغطية وجوههن خلال البث.
ومنذ وصولها إلى السلطة في أغسطس الماضي، فرضت حركة «طالبان» أشكالًا من التمييز بين الجنسين، وفق تفسيرها الصارم للشريعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومطلع الشهر الحالي، امرت حركة «طالبان» النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، والأفضل عبر ارتداء البرقع.

وكانت الحركة فرضت على النساء حتى الآن وضع الحجاب فقط، ما يعني ترك الوجه ظاهرًا، وطلبت وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من المذيعات الالتزام بهذا القرار ابتداءً من السبت، لكن، وخلافًا لذلك، ظهرت المذيعات في قنوات تلفزيونية بوجوه مكشوفة خلال البث المباشر السبت.

- القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

والأحد، عدلن عن موقفهن ووضعن النقاب كاشفات فقط عيونهن وجبينهن في قنوات «تولو نيوز» و«شامشاد تي في» و«وان تي في» و«أريانا».

القناة تعرضت لضغوط
وأكدت سونيا نيازي، المذيعة في «تولو نيوز»، لوكالة «فرانس برس»، «قاومنا وكنا ضد ارتداء» النقاب، مضيفة: «القناة تعرضت لضغوط، وقالت (طالبان) إن أي مذيعة تظهر على الشاشة دون أن تغطي وجهها يتعين عليها البحث عن وظيفة أخرى».

السلطات لا تنوي إجبار المذيعات على ترك وظائفهن
وأوضح محمد صادق عكيف مهاجر، الناطق باسم وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، إن السلطات لا تنوي إجبار المذيعات على ترك وظائفهن.

وأكد مهاجر لوكالة «فرانس برس»: «نحن سعداء لأن القنوات مارست مسؤوليتها بشكل صحيح».

وأمرت سلطات «طالبان» بطرد العاملات في المؤسسات العامة في حال مخالفتهن القواعد الجديدة، فيما يواجه الرجال العاملون في الوظائف العامة خطر الطرد، إن تخلفت زوجاتهم أو بناتهم عن الالتزام بالقرارات.

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