روسيا قد تبادل أسرى أوكرانيين برجل أعمال مقرب من بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي أن بلاده تنظر في إمكانية مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف الأوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك، القريب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال سلوتكسي عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات الأخيرة مع كييف، رداً على سؤال في هذا الصدد، «سندرس المسألة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء.

وأوضح سلوتكسي متحدثاً من مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرق أوكرانيا أن إمكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو «من يملكون صلاحيات» القيام بذلك، وفق ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

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وفيكتور ميدفيتشوك (67 عاماً) سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس الروسي، وأوقف منتصف إبريل في أوكرانيا، بعدما فر منذ بدء الهجوم الروسي أواخر فبراير، وكان قيد الإقامة الجبرية منذ مايو 2021 بعد اتهامه بـ«الخيانة العظمى» و«محاولة نهب الموارد الطبيعية في القرم»، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014.

استسلام آخر المدافعين عن ماريوبول

وأعلن الجيش الروسي الجمعة أن آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية والمتحصنين في مجمع آزوفستال المترامي استسلموا، وبين هؤلاء مقاتلون في كتيبة آزوف القومية والتي يعتبر الكرملين أنها من «النازيين الجدد»، فيما تأمل كييف في الإفراج عن هؤلاء مقابل أسرى روس.

وفي 26 مايو، تدرس المحكمة الروسية العليا طلباً لتصنيف هذه الكتيبة «تنظيماً إرهابياً»، ومن شأن ذلك في حال حصوله أن يعقد عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.

وفي السياق، اعتبر زعيم الانفصاليين في دونيتسك، دنيس بوشيلين، أمس السبت، أنه تنبغي محاكمة الجنود الأوكرانيين الذين دافعوا عن آزوفستال وسلموا أنفسهم.

ونقلت ريا نوفوستي عن بوشيلين قوله في مؤتمر صحفي شارك فيه ليونيد سلوتسكي، «أرى أن لا مفر من المحكمة. يجب أن تنتصر العدالة».