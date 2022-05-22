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ارتفاع إصابات «كورونا» حول العالم إلى ـ527.2 مليون حالة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 10:01 صباحا
ارتفاع إصابات «كورونا» حول العالم إلى ـ527.2 مليون حالة
طاقم طبي يسعف مصابا بكورونا في لندن. (الإنترنت)
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أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم، تجاوز 527.2 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 11.44 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 527 مليونًا و216 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و288 ألف وفاة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- جامعة «جونز هوبكنز»: 6.2 مليون حالة وفاة بـ«كورونا» حول العالم

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارًا و440 مليون جرعة.

منظمة الصحة: 16.6 مليون وفاة بسبب «كورونا»
وفي 5 مايو الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد وفيات «كورونا» يصل إلى 16.6 مليون وفاة، منذ ظهور الوباء، وهي حصيلة تزيد بثلاثة أضعاف على الوفيات المنسوبة مباشرة إلى المرض، التي قالت المنظمة إنها تصل إلى 5.4 مليون وفاة، حسب الأرقام التي وفرتها الدول الأعضاء وجمعتها المنظمة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدوس أدهانوم غيبريسوس، إن «هذه البيانات التي تدفع إلى التفكير، تبرز ليس فقط تداعيات الجائحة، بل أيضًا ضرورة أن تستثمر الدول كلها في أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود وعلى مساندة الأجهزة الصحية الحيوية خلال الأزمات بما يشمل أنظمة بيانات صحية أكثر متانة».

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