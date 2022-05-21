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قصف روسي على دونباس.. وبايدن يوقع حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 09:33 مساء
قصف روسي على دونباس.. وبايدن يوقع حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا
أثار الدمار نتيجة لقصف دونباس. (الإنترنت)
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واصلت روسيا قصف شرق أوكرانيا، السبت، وأكدت أنها دمرت مخزونًا من الأسلحة التي سلمها الغرب، فيما وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونًا يوفر مساعدات جديدة ضخمة لكييف بقيمة 40 مليار دولار.

في كييف، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة من أن المرحلة الحالية من الحرب «ستكون دموية»، لكن في النهاية سيتعين حلها «عبر الدبلوماسية»، بحسب «فرانس برس».

محادثات بين أوكرانيا وروسيا
وأكد زيلينسكي، خلال مقابلة مع محطة «آي سي تي في» التلفزيونية الأوكرانية، أنه «ستجرى حتمًا محادثات بين أوكرانيا وروسيا، لا أدري ما سيكون شكلها: عبر وسطاء، دون وسطاء، ضمن دائرة موسعة، على المستوى الرئاسي».

وأبدى استعداده مجددًا لعقد لقاء إن تطلب الأمر «على المستوى الرئاسي» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يرفض ذلك حتى الآن. وأضاف بعد ساعات قليلة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: «هذه أراضينا، وخطوة بعد أخرى سنحررها»، وأكد أن أوكرانيا تحتاج حاليًا خصوصًا «عربات مصفحة».

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من جانبها، أعلنت روسيا أنها استهدفت بصواريخ «كروز» في شمال غرب أوكرانيا مخزونًا كبيرًا من الأسلحة التي قدمها الغرب إلى أوكرانيا.

«عقوبات مضادة» روسية 
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، السبت، بتدمير شحنة «كبيرة» من الأسلحة المرسلة من دول غربية في منطقة شرق دونباس في شمال غرب أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة: «دمرت صواريخ كاليبر طويلة المدى وعالية الدقة أطلقت من البحر، شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية قرب محطة مالين للسكك الحديد في منطقة زيتومير»، ولم يتسنَ التحقق من الأمر بشكل مستقل.

ومع تواصل الحرب، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته سول، قانونًا أقره الكونغرس، الخميس، ينص على تخصيص مبلغ ضخم قدره 40 مليار دولار لأوكرانيا، يسمح لها بصورة خاصة بالحصول على مدرعات وتعزيز دفاعها الجوي.

ورحب زيلينسكي في تغريدة بالأوكرانية والإنجليزية بالتوقيع على المساعدة التي اعتبر أن «لها ضرورة الآن أكثر من أي وقت مضى».

 963 اسمًا لشخصيات أميركية ممنوعة من دخول روسيا 
في الأثناء، نشرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، لائحة تتضمن 963 اسمًا لشخصيات أميركية ممنوعة من دخول روسيا بينها الرئيس جو بايدن ورئيس مجموعة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» مارك زاكربرغ، والممثل مورغان فريمان، ردًا على عقوبات مماثلة فرضتها واشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية، السبت، إن «العقوبات الروسية المضادة ضرورية وتهدف إلى إرغام السلطة الأميركية القائمة، التي تحاول أن تفرض على سائر العالم «نظامًا عالميًا» استعماريًا جديدًا (...) على تغيير موقفها والاعتراف بوقائع جيوسياسية جديدة».

وميدانيًا، بعد الفشل في السيطرة على كييف ومنطقتها في أواخر فبراير ومارس، تركز القوات الروسية حاليًا جهودها على مهاجمة ضد شرق أوكرانيا، حيث يشتد القتال.

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