Atwasat

بريطانيا ترغب بتسليح مولدوفا بأسلحة حديثة لحمايتها من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 08:06 مساء
بريطانيا ترغب بتسليح مولدوفا بأسلحة حديثة لحمايتها من روسيا
حرس الشرف يحمل علم مولدوفا خلال إحياء "يوم علم الدولة" في العاصمة كيشيناو. (الإنترنت)
alwasat radio

ذكرت جريدة «تليغراف» نقلًا عن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن بريطانيا ترغب في إرسال أسلحة حديثة إلى مولدوفا لحمايتها من خطر الغزو الروسي.

وأبلغت تراس الجريدة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على إقامة «روسيا الكبرى» على الرغم من أن غزوه أوكرانيا فشل في تحقيق نجاح سريع، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

 وتصف روسيا الغزو الذي بدأته في 24 فبراير بأنه «عملية عسكرية خاصة» تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من القوميين المتطرفين المناهضين لموسكو. ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها هذا باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن حرب.

 مولدوفا مجهزة وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي 
ومولدوفا المتاخمة لأوكرانيا من الجنوب الغربي ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي.  وقالت تراس إن المحادثات جارية للتأكد من أن دفاعات مولدوفا يمكن أن تردع أي هجوم في المستقبل. وأضافت في تصريحاتها للجريدة: «أود أن أرى مولدوفا مجهزة وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي. هذا نقاش نجريه مع حلفائنا».

- واشنطن تحذر من مساعٍ لـ«تصعيد التوتر» بعد التفجيرات في المنطقة المولدافية الانفصالية
-  مولدافيا تستدعي السفير الروسي

وأضافت: «لقد كان بوتين واضحًا تمامًا بشأن طموحاته في إقامة روسيا الكبرى. ومجرد عدم نجاح محاولاته للاستيلاء على كييف لا يعني أنه تخلى عن تلك الطموحات». 

وأشارت تراس إلى أنه إذا تم تبني خطط تراس، فإن أعضاء حلف شمال الأطلسي سيوفرون أسلحة حديثة لمولدوفا لتحل محل معداتها التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، وسيدربون الجنود على كيفية استخدامها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح

كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة

مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة
وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد

استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج ...
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية السياسية في ليبيا

باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية ...
بالفيديو .. «غزو العراق وحشي غير مبرر».. زلة لسان لجورج بوش تفجر موجة غضب عربية

بالفيديو .. «غزو العراق وحشي غير مبرر».. زلة لسان لجورج بوش تفجر موجة غضب عربية
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يدعو السويد لـ«إنهاء دعمها للتنظيمات الإرهابية»
إردوغان يدعو السويد لـ«إنهاء دعمها للتنظيمات الإرهابية»
5 قتلى في قصف استهدف حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
5 قتلى في قصف استهدف حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية ...
موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية
موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية
أحزاب تونسية ترفض لجنة قيس سعيد لتنقيح الدستور وتتعهد بتصعيد الاحتجاجات
أحزاب تونسية ترفض لجنة قيس سعيد لتنقيح الدستور وتتعهد بتصعيد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
المزيد
5 قتلى في تحطم طائرة سياحية في جنوب فرنسا
5 قتلى في تحطم طائرة سياحية في جنوب فرنسا...
بريطانيا ترغب بتسليح مولدوفا بأسلحة حديثة لحمايتها من روسيا
بريطانيا ترغب بتسليح مولدوفا بأسلحة حديثة لحمايتها من روسيا...
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي...
أحزاب تونسية ترفض لجنة قيس سعيد لتنقيح الدستور وتتعهد بتصعيد الاحتجاجات
أحزاب تونسية ترفض لجنة قيس سعيد لتنقيح الدستور وتتعهد بتصعيد......
موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية
موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط