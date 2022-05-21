إردوغان يدعو السويد لـ«إنهاء دعمها للتنظيمات الإرهابية»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السويد، السبت لـ«إنهاء دعمها السياسي والمالي وتسليمها أسلحة للتنظيمات الإرهابية»، وذلك على خلفية معارضته انضمام هذا البلد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال إردوغان في بيان إنه «ينتظر من السويد أن تتخذ إجراءات ملموسة وجدية، تظهر أنها تشاطر تركيا قلقها حيال تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وامتداداته في سوريا والعراق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- إردوغان يحض دول حلف شمال الأطلسي على «احترام» مخاوف تركيا

والأربعاء، حض إردوغان، الذي هدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، دول الحلف على احترام مخاوف أنقرة إزاء انضمام هذين البلدين اللذين تتهمها تركيا بتقديم ملاذ «لإرهابيي حزب العمال الكردستاني».

وقال إردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان ،«لا نتوقع من دول الناتو سوى أن ... تتفهم أولًا حساسيتنا، واحترامها وأخيرًا دعمها».

تحول كبير في سياسات الحياد العسكري

وقدمت فنلندا والسويد، الأربعاء الماضي، طلبي انضمامهما لحلف شمال الأطلسي، بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف «إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو».