رئيس الوزراء الأسترالي يقر بالهزيمة في الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط

أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي أنهت تسع سنوات من حكم المحافظين.

وقال موريسون اليوم السبت: «تحدثت هذا المساء مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي وهنأته بفوزه الانتخابي»، حسب وكالة «فرانس برس».

حزب العمال الأسترالي يتجه لتشكيل حكومة جديدة

وهُزم الائتلاف المحافظ الحاكم بقيادة موريسون، في الانتخابات البرلمانية. ويبدو أن حزب العمال بزعامة أنتوني ألبانيزي، في طريقه لتشكيل الحكومة، وفق تقديرات التلفزيون الوطني «إيه بي سي»، لكن الحزب لم يؤكد بعد حصوله على مقاعد كافية في مجلس النواب لتشكيل أغلبية برلمانية بمفرده.

وأدلى الأستراليون اليوم بأصواتهم لانتخاب أعضاء برلمانهم، فيما أغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (08.00 بتوقيت غرينتش) في الساحل الشرقي من أستراليا، حيث تتركز أكبر نسبة من الناخبين.

واختار الناخبون وعددهم نحو 17.2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدًا في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات، وسيجري تجديد 40 مقعدًا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة ست سنوات،