إسبانيا تشتبه في بؤرة عدوى بجدري القرود في جزر الكناري

القاهرة - بوابة الوسط

ترجح السلطات الإسبانية أن حفلات فخر المثليين في جزيرة العطلات «كناريا الكبرى»، يمكن أن تكون بؤرة أخرى للعدوى بجدري القرود.

وذكرت جريدة «إل بايس» الإسبانية اليوم السبت، استنادًا إلى مصادر بالقطاع الصحي، أن حوالي 80 ألف شخص من إسبانيا والعديد من البلدان الأخرى شاركوا في «ماسبالوماس برايد»، الذي حضره بشكل رئيسي «مثليو الجنس»، من الرجال، في الفترة من 5 إلى 15 مايو الجاري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وبحسب البيانات، فإن رجالًا من إيطاليا ومدريد وجزيرة تينيريفي المجاورة، أصيبوا بالفيروس، كانوا شاركوا في هذه الاحتفالات، فيما تعد «الاتصالات الحميمة» من طرق الانتقال المحتملة للفيروس.

وأغلقت السلطات مركز حمامات البخار «ساونا بارايسو»، في مدريد أمس الجمعة، بسبب إصابة عدة رجال هناك أيضا.

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وجرى حتى الآن اكتشاف 30 حالة إصابة بمرض جدري القرود في إسبانيا، فيما ذكرت وسائل إعلام أمس الجمعة أن هناك أيضًا 23 حالة أخرى مشتبه بها.

وكتبت جريدة «بوبليكو» البرتغالية عن الوضع في البرتغال، أنه جرى حتى الآن تأكيد 23 حالة، وسجلت ألمانيا أول شخص مصاب بالمرض، وكان قادمًا من البرتغال عبر إسبانيا - لكن لم يتضح بعد في أي بلد أصيب.

أعراض الإصابة بجدري القرود

وتسجل حالات عدوى بفيروس جدري القرود في العديد من البلدان حاليا، ومن الأعراض المحتملة الأكثر شيوعًا الحمى والصداع الشديد وآلام الظهر والتهاب الحلق والسعال وتورم الغدد الليمفاوية.

ويعد الطفح الجلدي الذي ينتشر من الوجه إلى الجسم من الأعراض النمطية للمرض، ونادرًا ما يتسبب المرض في العمى أو الندوب المشوهة كضرر دائم.