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الأستراليون يصوتون لبرلمان جديد والاستطلاعات تظهر تقدم حزب العمال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 01:15 مساء
الأستراليون يصوتون لبرلمان جديد والاستطلاعات تظهر تقدم حزب العمال
سيارة عليها مجسّم رأس رئيس الوزراء الأسترالي الحالي سكوت موريسون, وعبارة «لا! لا لسكوت!» بالإنجليزية في سيدني, 21 مايو 2022 (أ ف ب)
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أدلى الأستراليون، السبت، بأصواتهم لانتخاب أعضاء برلمانهم في اقتراع قد تنتج عنه عودة حزب العمال إلى السلطة، بعد تسع سنوات من حكم المحافظين، لكن المنافسة تبدو شديدة.

وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (08.00 بتوقيت غرينتش) في الساحل الشرقي من أستراليا، حيث تتركز أكبر نسبة من الناخبين، فيما أغلقت صناديق الاقتراع عند 20.00 بالتوقيت المحلي (10.00 ت غ) على الساحل الغربي، بحسب وكالة «فرانس برس».

واختار الناخبون وعددهم نحو 17.2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدًا في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات، وسيجري تجديد 40 مقعدًا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة ست سنوات، وسيكون الحزب أو الائتلاف الذي يفوز بالغالبيّة في مجلس النوّاب مسؤولًا تلقائيًا عن تشكيل الحكومة.

وقال زعيم حزب العمّال المعارض أنتوني ألبانيزي، الذي تُرجّح استطلاعات الرأي حصوله على منصب رئيس الوزراء، إنه «ايجابي جدًا» حيال نتائج الانتخابات.

امنحوا هذا البلد فرصة
وطلب ألبانيزي من الناخبين «منحه فرصة»، قائلًا «امنحوا هذا البلد فرصة، فلدينا خطط»، مضيفًا أن رئيس الوزراء الحالي المحافظ سكوت موريسون أكثر شخص «إثارةً للانقسام رأيته في حياتي».

واتّهم رئيس الوزراء الأسترالي الحالي، منافسه ألبانيزي «بالتعالي المفرط» عبر ادّعائه أنه متأكد من فوزه، بينما أظهر أحدث استطلاعين نُشرا قبل الانتخابات، الخميس والجمعة، تقدّم حزب العمّال بست نقاط، لكنّ الفارق يتقلص، ويحاول كلا الجانبين استمالة الناخبين القلقين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخّم سنوي نسبته 5.1%.

وفي بلد يشهد فيضانات وحرائق وجفافًا يزداد حدة، يعِد حزب العمّال ببذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على البيئة.
ويدعم موريسون صناعات الفحم والغاز وقاوم الدعوات العالمية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتجاوز التعهد الحالي البالغ بتخفيف نسبة الانبعاثات بـ28% بحلول العام 2030، ما يثير غضب الناخبين الشباب.

التصويت إلزامي في أستراليا
ويقول جوردان نيفيل وهو ناخب للمرّة الأولى في ملبورن «نشأت في مجتمع تأثّر كثيرًا بالحرائق والفيضانات خلال الخمس سنوات الأخيرة. سيكون رائعًا أن يُفعل شيء ما حيال ذلك ومنعه من أن يتكرّر».

والتصويت إلزامي في أستراليا، ويتوجّب على الممتنعين دفع غرامة قدرها 20 دولارًا أستراليًا (13 يورو).

وعدّلَ مسؤولو الانتخابات القواعد في اللحظة الأخيرة للسماح لمزيد من الأشخاص المصابين بـ«كوفيد» بأن يصوّتوا هاتفيًا، في هذا الاقتراع الفدرالي الأوّل منذ بداية الجائحة.
ويكرّر موريسون الرسالة التي نجح في إيصالها في المرّة السابقة، وهي أنه لا يُمكن، وفقًا له، الوثوق بحزب العمّال عندما يتعلّق الأمر بالاقتصاد.

وتفاخر ببيانات جديدة تُظهر انخفاض معدّل البطالة في أستراليا إلى 3.9% في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ 48 عامًا، معتبرًا أنه «إنجاز استثنائي»، يُظهر أن خطّته تؤتي ثمارها.

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ووصف ألبانيزي بأنه «عنصر هشّ» بسبب أخطائه التي تنتشر بشكل واسع عبر وسائل الإعلام، بما فيها نسيانه معدّل البطالة الوطني خلال مؤتمر صحفي.

وقال موريسون في مقابلة الجمعة «هذا من الأمور التي يجب أن يعرفها رؤساء الحكومات (...) رأينا أنه ليس بمستوى المهمّة وأن ذلك يتجاوزه».

ووعد ألبانيزي من جهته باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، بعد فشل حكومة موريسون في تشكيل هيئة فدرالية مختصة.

حكومة غير مرغوب فيها
ووصف حكومة موريسون بأنها «حكومة غير مرغوب فيها والأقل انفتاحًا وعدالة في التاريخ السياسي الأسترالي».

ونشأ أنتوني ألبانيزي (57 عامًا) في مسكن اجتماعي في سيدني مع أمّ عزباء، وله أصول إيطالية من جهة والده، وإذا أصبح رئيسًا للوزراء، سيكون أول رئيس حكومة أسترالية لا يحمل كنية إنجليزية أو سلتية.

لكن خصمه سكوت موريسون (54 عامًا) صامد، إذ أعيد انتخابه قبل ثلاث سنوات رغم استطلاعات للرأي لم تكن تنذر بفوزه، ما وصفه بـ«المعجزة».

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