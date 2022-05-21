واشنطن وسيول تعتزمان توسيع المناورات العسكرية في مواجهة «تهديد» بيونغ يانغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوك يول، السبت في سيول عزمهما تعزيز التعاون العسكري بين البلدين للتصدي لما تمثله كوريا الشمالية من «تهديد».

غير أن الرئيسين اللذين التقيا بمناسبة أول زيارة لبايدن إلى آسيا منذ تنصيبه، حرصا على مد اليد إلى كوريا الشمالية لمساعدتها على مكافحة وباء كوفيد-19، وذلك في ظل مخاوف من استئناف بيونغ يانغ التجارب النووية المعلّقة منذ خمس سنوات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام القمة أنه «نظرا إلى تنامي التهديد الذي تطرحه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يتفق القائدان على بدء محادثات من أجل توسيع مدى وحجم التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها».

وصدر البيان فيما حذرت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية، من أن الشمال أنجز الاستعدادات للقيام بتجربة نووية ستكون السابعة في تاريخه والأولى منذ خمس سنوات.

توقعات بـ«استفزاز» خلال جولة بايدن

واشنطن من جانبها لم تستبعد قيام بيونغ يانغ بـ«استفزاز» خلال جولة بايدن الآسيوية أو بعدها مباشرة.

وما يزيد الأوضاع غموضًا تفشي وباء كوفيد-19 حاليا في كوريا الشمالية، التي سجلت نحو 2.6 مليون إصابة، و66 وفاة بحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة السبت.

وأعرب يون وبايدن، في بيانهما المشترك، عن «قلقهما بشأن تفشي وباء كوفيد-19 أخيرًا»، في كوريا الشمالية، مؤكدين «استعدادهما للعمل مع الأسرة الدولية من أجل تقديم مساعدة» لبيونغ يانغ.

وأفاد بايدن أن واشنطن عرضت على بيونغ يانغ تقديم لقاحات لها، لكنها «لم تتلق أي رد».

وتطرح هذه الأزمة الصحية وكيفية تأثيرها على قرارات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العسكرية، أسئلة يسعى الأميركيون والكوريون الجنوبيون لإيجاد أجوبة عنها.

وفي كل الأحوال، فإن قرار القيام بتجربة نووية أو الامتناع عن ذلك سيكون حاسمًا لتحديد مسار العلاقات الأميركية الكورية الجنوبية، خلال السنوات الخمس من ولاية يون، على ما أوضحت المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) سو كيم لـ«فرانس برس».

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وقالت المحللة «إذا أجرى كيم تجربة خلال زيارة بايدن، سيساعد فعليًا البلدين على إيجاد دافع أكبر للعمل معًا حول مسألة كوريا الشمالية».

وسرعت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية منذ مطلع العام، فيما المفاوضات بهدف نزع سلاحها متعثرة منذ فشل قمة العام 2019 بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأعلن بايدن السبت أن أي لقاء مع كيم رهن بـ«صدق» نواياه، وإن كان التوتر مع الشمال والغزو الروسي لأوكرانيا على رأس المواضيع التي سيتم بحثها، فإن هدف بايدن الرئيسي من قمة السبت يبقى إقامة «علاقة شخصية قوية» مع يون، الذي وصل إلى السلطة في 10 مايو، على ما أفاد مسؤول أميركي.