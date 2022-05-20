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إصابة أربعين شخصا في مدينة بادربورن الألمانية بسبب العواصف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 10:31 مساء
إصابة أربعين شخصا في مدينة بادربورن الألمانية بسبب العواصف
المياه تغمرت شوارع ألمانيا نتيجة العواصف. (أشيفية : أ ف ب)
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أصيب ما بين 30 إلى 40 شخصا في منطقة بادربورن غربي ألمانيا بجروح خلال العاصفة الشديدة، التي هبت عليها اليوم الجمعة، من بينهم عشرة أشخاص أصيبوا إصابات خطرة.

وقالت الشرطة في وقت مبكر من مساء اليوم الجمعة: «خلال عاصفة رعدية أدى إعصار اليوم الجمعة إلى دمار امتد من غرب مدينة بادربورن إلى شرقها»، وأفاد المسؤولون أن الإعصار تسبب في خسائر بالملايين.

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وفي المنطقة الصناعية بالمدينة هدمت أسطح صالات مواقع الإنتاج، وأطاحت الرياح بالصفائح المعدنية ومواد العزل والمواد الأخرى جوا لعدة كيلو مترات.

وأبلغت هيئة الإطفاء عن الاشتباه في حدوث إعصار آخر في مدينة ليبشتات على بعد حوالي 35 كيلومترا من بادربورن مسببا أضرارا جسيمة.

الأسقف المدمرة والأشجار المحطمة ملأت أنحاء المدينة
وقال ناطق باسم هيئة الإطفاء إن الأسقف المدمرة والأشجار المحطمة ملأت أنحاء المدينة، كما تحطمت النوافذ والسيارات بفعل الأفرع المتساقطة، وذكرت بلدية ألتنبيكن القريبة من بادربورن أن بعض الأشجار كانت بالفعل منحنية عند الجذع وكأنها ضربت بيد عملاق.

وكان لابد وفقا للبلدية من إغلاق الخط الحديدي الواصل بين بادربورن وألتنبيكن بسبب وجود أفرع وأشجار متساقطة فوق القضبان.

وقال ناطق باسم السكك الحديدية إن حركة المرور الإقليمية والخطوط الطويلة المدى تأثرت، وجرى تحويل القطارات إلى طرق أخرى.

وشدد ناطق باسم وزارة الداخلية بولاية شمال الراين ويستفاليا، على أنه بالإضافة إلى بادربورن وليبشتات لم يجرى التعرف على أماكن أخرى تعرضت لأضرار مماثلة بسبب الإعصار، وحتى الآن لم يجرى الإبلاغ عن جرحى أو موتى في مدينة ليبشتات.

عدد لا يحصى من المواقع التي تشهد إصلاحات في محيط المدينة

وقالت دائرة مدينة زوست بالولاية، إن منظمات الإغاثة والطائرات بدون طيار الحكومية قيد العمل داخل مدينة ليبشتات، ولا يزال هناك «عدد لا يحصى» من المواقع التي تشهد إصلاحات في محيط المدينة.

حصار داخل مسبح كابريولي الترفيهي

وأضافت أنه في بعض الأحيان حوصر حوالي 120 شخصا داخل مسبح كابريولي الترفيهي في ليبشتات لأن الأشجار المتساقطة سدت المدخل، وأفادت هيئة الإطفاء أنه تم تحرير المحاصرين في وقت لاحق.

وفي حي هيلينهاوزن سقط الجزء العلوي من الكنيسة بسبب العاصفة، وتم نشر حوالي 200 إلى 300 فرد إطفاء، كما بينت الدائرة، مشيرة إلى أنه يتم حاليا دعم هيئة إطفاء ليبشتات من قبل قوات من عدة مدن مجاورة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الألمانية أعلى مستوى تحذير (رقم 4) في المنطقة بسبب عواصف رعدية ورياح شديدة.

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