الجيش الروسي يعلن «تحريرا كاملا» لمجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الجيش الروسي الجمعة، أنه «حرر بالكامل»، مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف «منذ 16 مايو، استسلم 2439 نازيا من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 مايو، استسلمت المجموعة الاخيرة المؤلفة من 531 مقاتلا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العسكري الأوكراني دينيس بروكوبينكو، في رسالة عبر الفيديو، أن آخر الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، تلقوا أمرًا من كييف بأن «يتوقفوا عن الدفاع عن المدينة».

وقال بروكوبينكو، وهو أحد قادة كتيبة آزوف إحدى الوحدات الأوكرانية الموجودة في المصنع، أن «القيادة العسكرية العليا أعطت الأمر بإنقاذ حياة الجنود.. والتوقف عن الدفاع عن المدينة»، وفق وكالة «فرانس برس».