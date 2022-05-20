Atwasat

ماكرون يعين وزيري خارجية ودفاع جديدين ضمن تشكيلة حكومة بورن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 06:50 مساء
ماكرون يعين وزيري خارجية ودفاع جديدين ضمن تشكيلة حكومة بورن
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطابا في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراتسبورغ. (أرشيفية:أ ف ب)
alwasat radio

عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، وزيري خارجية ودفاع جديدين في الحكومة التي ترأسها إليزابيت بورن على أمل إحداث زخم إيجابي يتيح له الحفاظ على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.

واختار ماكرون سفيرة فرنسا في لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب المرموق. وتخلف كولونا جان إيف لودريان الذي تولى الوزارة منذ العام 2017 وكان يعد أحد أعمدة إدارة ماكرون، وفق وكالة «فرانس برس».

كما أعلن قصر الإليزيه تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو حقيبة الدفاع خلفا لفلورانس بارلي. ويأتي التغيير في الخارجية مع اقتراب نهاية الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي بدأت وحدته بالتراجع مع اخفاقه حتى الآن في اعتماد حزمة عقوبات سادسة على روسيا.

في خضم النزاع بين موسكو وكييف، تعهدت كولونا أن تتحرك بفاعلية في الملف في حين عمل الرئيس إيمانويل ماكرون على إبقاء قناة دبلوماسية مفتوحة مع الكرملين.ويتطلع الرئيس الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في 24 أبريل بنسبة 58.55% من الأصوات، للحفاظ على أغلبية برلمانية من أجل المضي قدما في أجندته الإصلاحية المحلية التي تشمل تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية فضلا عن خفض الضرائب.

جاءت المفاجأة الأكبر في وزارة التعليم حيث سيحل الأكاديمي الشهير باب ندياي، الخبير في التاريخ الاستعماري والعلاقات العرقية، خلفا لليميني جان ميشيل بلانكيه. وقد عين ماكرون (44 عاما) الإثنين وزيرة العمل السابقة إليزابيت بورن رئيسة للوزراء، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة المنصب في فرنسا منذ أكثر من 30 عاما والمرة الثانية فقط في تاريخها.

تأخير تسمية الحكومة الفرنسية
واتهمت شخصيات معارضة ماكرون بتأجيل تسمية حكومة جديدة عمدا، بعد نحو أربعة أسابيع من انتصاره الانتخابي في مواجهة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن. وحظيت المسألة بتغطية إعلامية محمومة في الأيام الأخيرة، طغت على حملة الانتخابات البرلمانية وأنشطة ومواقف أحزاب المعارضة.

وقال النائب اليميني جوليان أوبير من حزب «الجمهوريين» لراديو «فرانس إنفو»، الجمعة، «لدى الفرنسيين مخاوف كثيرة بشأن المستقبل، وتكلفة الكهرباء والوقود والمسكن والطعام آخذة في الارتفاع».

- ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء في سابقة منذ 30 عاما
- «خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي
- إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا

من المتوقع أن يواجه حزب ماكرون الوسطي أكبر تحد له في انتخابات الشهر المقبل من اليسار الذي شكل مؤخرا جبهة جديدة. يتطلع رئيس حزب «فرنسا المتمردة» جان لوك ميلانشون إلى تحقيق انتصار في الانتخابات البرلمانية يومي 12 و19 يونيو بعد احتلاله المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية.

وأقنع ميلانشون أخيرا الأحزاب الاشتراكية والشيوعية وحزب الخضر بالدخول في تحالف تحت قيادته يوحد اليسار في جبهة للمرة الأولى منذ عقود.

وافد من المعارضة الفرنسية
كما هي الحال مع حكومات ماكرون السابقة، تتوزع مقاعد مجلس الوزراء بالتساوي بين الرجال والنساء. كما واصل الرئيس عادته في اجتذاب وجوه من أحزاب المعارضة، فعين النائب البارز عن حزب «الجمهوريين» داميان أباد وزيرا للتضامن والحكم المحلي والمعوقين.

وأباد البالغ 42 عاما هو نجل عامل منجم من نيم في جنوب فرنسا وأصبح أول نائب يحمل إعاقة يجري انتخابه العام 2012. يعاني الوزير الجديد من اعوجاج في المفاصل، وهو مرض نادر.

في المقابل، أبقى ماكرون وزير الاقتصاد برونو لومير ووزير الداخلية جيرار دارمانان في منصبيهما. ووعدت فرنسا بتكثيف إمداداتها من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ ميلان المضادة للدبابات ومدافع قيصر.

وعلاوة على الملف الأوكراني، تعد مالي قضية ملتهبة أخرى. وقد قطعت البلاد التي شهدت انقلابين في أغسطس 2020 ومايو 2021 العلاقات تدريجيا مع فرنسا ودول أوروبية أخرى حاضرة عسكريا على أراضيها، فيما تقاربت مع روسيا عبر استعانتها بعناصر من مجموعة مرتزقة فاغنر المثيرة للجدل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟

يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت

روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد

استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج ...
أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا
الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة

إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في عداد الآثار

مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في ...
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة 3 أشخاص على الأقل في هجوم طعن بالنرويج
إصابة 3 أشخاص على الأقل في هجوم طعن بالنرويج
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تزور الصين وأقلية الأيغور
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تزور الصين وأقلية الأيغور
أوكرانيا تطالب الجنود المدافعين عن مصنع آزوفستال بـ«التوقف عن القتال»
أوكرانيا تطالب الجنود المدافعين عن مصنع آزوفستال بـ«التوقف عن ...
مجموعة السبع تتعهد تقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية أوكرانيا
مجموعة السبع تتعهد تقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
المزيد
ماكرون يعين وزيري خارجية ودفاع جديدين ضمن تشكيلة حكومة بورن
ماكرون يعين وزيري خارجية ودفاع جديدين ضمن تشكيلة حكومة بورن...
مسلحون يخطفون 3 إيطاليين وتوغوليا في مالي
مسلحون يخطفون 3 إيطاليين وتوغوليا في مالي...
ألمانيا تعارض الحصول على قرض أوروبي مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا
ألمانيا تعارض الحصول على قرض أوروبي مشترك لإعادة إعمار ......
مجموعة السبع تتعهد تقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية أوكرانيا
مجموعة السبع تتعهد تقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية ......
أوكرانيا تطالب الجنود المدافعين عن مصنع آزوفستال بـ«التوقف عن القتال»
أوكرانيا تطالب الجنود المدافعين عن مصنع آزوفستال بـ«التوقف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط