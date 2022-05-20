ألمانيا تعارض الحصول على قرض أوروبي مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، الجمعة، أن بلاده لا تؤيد فكرة الحصول على قرض أوروبي مشترك لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال ليندنر خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظرائه من دول مجموعة السبع بشأن المساعدات لأوكرانيا، إن «ألمانيا ترفض قرضا إضافيا على نموذج برنامج الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي» الذي تم إطلاقه لتجاوز تداعيات وباء «كوفيد-19»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت هذا الأسبوع إنها تدرس فكرة الحصول على قرض مشترك جديد لصالح كييف.

وفي أبريل الماضي، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن أوكرانيا تحتاج إلى 7 مليارات دولار شهريا لتسيير أعمالها وسط «الخسائر الاقتصادية» التي تسبب بها الغزو الروسي. وشكل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بتقديرات سابقة لكييف بالحاجة إلى 5 مليارات شهريا.