بايدن: دعم أميركي لانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس أن السويد وفنلندا تستوفيان جميع المعايير للانضمام الى حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنه سيدعو الكونغرس الى الموافقة في أسرع وقت ممكن على ترشيحهما.

وأوضح بايدن، وهو يقف إلى جانب رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو اللذين يزوران البيت الأبيض: «اليوم أنا فخور بان أؤكد لهما الدعم التام والكامل من قبل الولايات المتحدة الأميركية»، وذلك غداة تقديم الترشيح الرسمي لانضمام بلديهما، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن التحالف العسكري يعمل على تبديد المخاوف التي أعربت عنها تركيا بشأن طلب كل من السويد وفنلندا الانضمام إليه.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر في كوبنهاغن، االخميس: «بالتأكيد نتعامل مع المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طريقة المضي قدما في إطار التحالف»، وذلك بعدما عارضت أنقرة طلبي البلدين الاسكندينافيين، على خلفية ما اعتبرته تساهلا من قبلهما حيال «مجموعات كردية» معارضة لنظام الرئيس التركي رجب إردوغان.