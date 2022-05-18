Atwasat

روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 10:22 مساء
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات
نموذج من سلاح بيرسفيت. (الإنترنت)
alwasat radio

روجت روسيا، الأربعاء، لجيلها الجديد من أسلحة الليزر، يشمل نظامًا متنقلًا أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة في العام 2018، وقالت موسكو إنها طورته لدرجة أنه يمكنه تعطيل الأقمار الصناعية التي تدور في مدارات حول العالم وتدمير الطائرات المسيرة.

وكشف بوتين في العام 2018 مجموعة من الأسلحة الجديدة منها صاروخ باليستي جديد عابر للقارات ورأس حربي نووي صغير يمكن تركيبه في صواريخ كروز وطائرات مسيرة نووية تحت الماء وسلاح أسرع من الصوت وسلاح ليزر، وفق «رويترز».

 قدرات سلاح الليزر
ولا يُعرف الكثير عن قدرات سلاح الليزر، الذي أُطلق عليه اسم بيرسفيت نسبة للراهب الأرثوذكسي المحارب من العصور الوسطى ألكسندر بيرسفيت الذي لقي حتفه في معركة طاحنة. وكشف بوتين القليل من المعلومات في العام 2018. وتفاصيل سلاح الليزر سرية.

-  بايدن: التهديد الروسي باستخدام السلاح النووي «غير مسؤول»
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستوى الإشعاع في تشرنوبيل «غير طبيعي»

وقال يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن التطوير العسكري، في مؤتمر في موسكو، إن بيرسفيت يجري نشره بالفعل على نطاق واسع ويمكنه تعطيل الأقمار الصناعية حتى 1500 كيلومتر فوق سطح الأرض. واستشهد بتجربة، أجريت أمس الثلاثاء، قال إنها أحرقت طائرة مسيرة على بعد خمسة كيلومترات في غضون خمس ثوانٍ.

وقال بوريسوف: «يتم بالفعل إمداد قوات (الصواريخ) بأعداد كبيرة منه، ويمكنه أن يعطل جميع أنظمة استطلاع الأقمار الصناعية التابعة لعدو محتمل في مدارات تصل إلى 1500 كيلومتر، مما يؤدي إلى تعطلها أثناء التحليق بسبب استخدام أشعة الليزر».

وأضاف: «ولكن هذا، دعنا نقول، بدءًا من اليوم، أو حتى بشكل ما من الأمس، ابتكر علماؤنا الآن، وأنتجوا بكميات كبيرة من الناحية العملية، أنظمة ليزر أكثر قوة من حيث الحجم يمكن أن تسبب تدميرًا حراريًا لأجهزة مختلفة».

سلاح كهرومغناطيسي واسع النطاق 
تشير تصريحات بوريسوف إلى أن روسيا أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بقدرات بيرسفيت، وغيره من الأسلحة التي لم يعلن عنها بعد، وهو اتجاه يحظى باهتمام كبير من القوى النووية الأخرى مثل الولايات المتحدة والصين.

وصرح بوريسوف أنه عاد لتوه من ساروف، وهي بلدة مغلقة في منطقة نيجني نوفجورود كانت تُعرف سابقًا باسم (أرزاماس-16) لأنها كانت سرية للغاية. وهي مركز لأبحاث الأسلحة النووية الروسية. وقال: «اليوم، ما يسمى بأنظمة الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة قادم في الطريق».

وتابع قائلًا: «هذا في الأساس سلاح ليزر، سلاح كهرومغناطيسي واسع النطاق سيحل محل (الأسلحة التقليدية) في العقد المقبل، هذه ليست فكرة غريبة، إنها الواقع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا

الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا
ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين

روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)

في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح ...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن «يدعم بقوة» طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
بايدن «يدعم بقوة» طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
فرنسا: الاستئناف يؤيد اتهام «لافارج» بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسورية
فرنسا: الاستئناف يؤيد اتهام «لافارج» بالتواطؤ في جرائم ضد ...
صندوق دفاع بقيمة 500 مليون يورو لتطوير وتحديث الجيوش الأوروبية
صندوق دفاع بقيمة 500 مليون يورو لتطوير وتحديث الجيوش الأوروبية
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف
منظمة دولية تحذر من تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في الأميركتين
منظمة دولية تحذر من تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
المزيد
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار ......
البيت الأبيض: واشنطن «واثقة» بأن تركيا ستتجاوز مخاوفها بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
البيت الأبيض: واشنطن «واثقة» بأن تركيا ستتجاوز مخاوفها بشأن ......
واشنطن: «إمكانية حقيقية» بإجراء كوريا الشمالية اختبارا نوويا أثناء جولة بايدن الآسيوية
واشنطن: «إمكانية حقيقية» بإجراء كوريا الشمالية اختبارا نوويا......
منظمة دولية تحذر من تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في الأميركتين
منظمة دولية تحذر من تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في ......
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط