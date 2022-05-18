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البيت الأبيض: واشنطن «واثقة» بأن تركيا ستتجاوز مخاوفها بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 09:55 مساء
البيت الأبيض: واشنطن «واثقة» بأن تركيا ستتجاوز مخاوفها بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان. (الإنترنت)
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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة «واثقة» من إمكانية تجاوز مخاوف تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال: «نحن على ثقة بأن فنلندا والسويد ستنضمان إلى الناتو «في نهاية المطاف.. وبأنه سيتم التعامل مع مخاوف تركيا». وأضاف: «ينتابنا شعور جيد بشأن سير الأمور»، بحسب «فرانس برس».

بايدن «يرحب ويدعم بقوة»
أصدر البيت الأبيض، الأربعاء، بيانًا جاء فيه أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يرحب ويدعم بقوة الترشيحين التاريخيين لفنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».

وأوضح البيان: «فيما يتم النظر في طلبيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستعمل الولايات المتحدة مع فنلندا والسويد من أجل التأهب لأي تهديد لأمننا المشترك ومواجهة أي اعتداء أو تهديد بالعدوان».

طلب انضمام رسمي 
وقدمت فنلندا والسويد، اليوم الأربعاء، طلبي انضمامهما لحلف شمال الأطلسي، بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود. 

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وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بعد تسلمه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف، «إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو».

احترام مخاوف أنقرة
حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي هدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، دول الحلف الأربعاء على احترام مخاوف أنقرة إزاء انضمام هذين البلدين اللذين تتهمها تركيا بتقديم ملاذ «لإرهابيي حزب العمال الكردستاني». 

وقال إردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان «لا نتوقع من دول الناتو سوى أن تتفهم أولًا حساسيتنا، واحترامها وأخيرًا دعمها».

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