منظمة دولية تحذر من تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في الأميركتين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الصحة لعموم الدول الأميركية «باهو» إن حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» تتزايد مرة أخرى في الأميركتين مع تراجع الإجراءات المشددة في أغلب الدول، فيما خلصت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى.

وقالت المنظمة الدولية، الأربعاء، إن حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» تتزايد مرة أخرى في الأميركتين مع تخلي الكثير من الدول عن الإجراءات الوقائية مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي، فضلًا عن ضعف معدلات التطعيم للوقاية من المرض في عديد البلدان، بجسب «دويتشه فيله» الألمانية.

ارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة

وأضافت المنظمة أن الحالات في المنطقة زادت 27.2 بالمئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه مدفوعة بارتفاع في حالات الإصابة في الولايات المتحدة. وحدثت قفزة في الحالات في الولايات المتحدة بلغت 33 بالمئة، الأسبوع الماضي، مسجلة 605 آلاف حالة.

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وقالت مديرة المنظمة، كاريسا إتيينه، «استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي أفادنا جدًا منذ بدء الجائحة وهي إجراءات لا تزال مطلوبة لتقليل انتشار الفيروس»، مضيفة أن الحكومات يجب أن تكون مستعدة لتشديد تلك الإجراءات وقتما تزيد الحالات والوفيات جراء المرض.

وأضافت، في مؤتمر صحفي، أن عديد الناس لا يزالون في خطر، إذ لم تفِ سوى 14 دولة من أصل 51 في الأمريكتين بهدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم 70 بالمئة من سكانها.

العالم ليس في وضع أفضل

وخلصت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية لتقييم القدرة العالمية على مواجهة الأوبئة، إلى أن العالم ليس في وضع أفضل مما كان عليه عندما ظهر فيروس «كورونا» في العام 2019، لمكافحة وباء جديد، وقد يكون في الواقع في وضع أسوأ بالنظر إلى الخسائر الاقتصادية.

وقالت اللجنة المستقلة للتأهب والاستجابة للأوبئة في تقريرها إن عدم إحراز تقدم في إصلاحات مثل الأنظمة الصحية العالمية يعني أن العالم معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى.

وأقر القائمون على التقرير، بقيادة رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك والرئيسة السابقة لليبيريا إلين جونسون سيرليف، بإحراز بعض التقدم، بما في ذلك ضخ مزيد التمويل في منظمة الصحة العالمية، لكنهم قالوا إن العملية تسير ببطء شديد.

يأتي التقرير الذي صدر اليوم قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية، الأسبوع المقبل في جنيف، وهو المنتدى السنوي لصنع القرار التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي من المتوقع أن يبحث بعض القضايا المثارة.