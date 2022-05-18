بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في كييف، الأربعاء، بعدما أغلقتها لمدة ثلاثة أشهر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، إن «الشعب الأوكراني، وبمساعدتنا الأمنية، دافع عن أرضه في مواجهة الغزو الروسي غير المعقول، ونتيجة ذلك عاد العلم الأميركي ليرفرف مجددا فوق السفارة».

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ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث، دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين، وحول المدن الأوكرانية إلى أنقاض.

