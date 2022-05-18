جيل بايدن تزور الإكوادور وبنما وكوستاريكا استعدادا لقمة الأميركتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن ستزور بين 18 و23 مايو الجاري كلًا من الإكوادور وبنما وكوستاريكا، في جولة تأتي في خضم التحضيرات لقمة الأميركيتين التي ستستضيفها الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن السيدة الأولى، التي ازدادت في الآونة الأخيرة أدوارها العامة، ستلتقي خلال رحلتها هذه عددًا من الشخصيات، في مقدمهم رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، ونظيرتها البنمية يازمين كولون دي كورتيزو، ورئيس كوستاريكا رودريغو تشافيز روبليس، وفق «فرانس برس».

وتشمل جولة زوجة الرئيس جو بايدن على الدول الثلاث زيارات لمؤسسات تعليمية وطبية، من بينها مدرسة ودار للعناية بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومستشفى للأطفال. وخلال جولتها ستؤكد بايدن على «الشراكة بين الولايات المتحدة وهذه الدول الثلاث بالإضافة إلى التزامها الديمقراطية».

الاستعدادات لقمة الأميركتين

وتندرج هذه الرحلة في إطار الاستعدادات لقمة الأميركيتين التي ستُعقد في لوس أنجليس من 6 حتى يونيو، وتأمل إدارة بايدن بأن يشارك فيها قادة دول القارة الأميركية.

وهدد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمقاطعة القمة إذا لم تدعُ إليها الولايات المتحدة كلًا من كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، الدول الثلاث التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها أو لا تعترف بحكوماتها.

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وزادت جيل بايدن أخيرًا من أدوارها العامة، لا سيما بالزيارة اللافتة التي قامت بها في مطلع الجاري إلى أوكرانيا، الدولة التي لم يزرها زوجها منذ بدأت القوات الروسية بغزوها في 24 فبراير.

وعلى الرغم من أن بايدن تكرس القسم الأكبر من اهتماماتها للمواضيع المخصصة تقليديًا للسيدة الأميركية الأولى مثل الأسرة والصحة وقضايا إنسانية واجتماعية أخرى، إلا أنها أسبغت في الآونة الأخيرة على نشاطها هذا بُعدًا دبلوماسيًا غير معتاد.