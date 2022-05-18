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الكرملين يعلق على المفاوضات مع أوكرانيا والجندي المتهم بقتل مدني أعزل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 01:33 مساء
الكرملين يعلق على المفاوضات مع أوكرانيا والجندي المتهم بقتل مدني أعزل
الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. (أرشيفية: الإنترنت)
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 أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن ليس لديه معلومات بشأن جندي روسي متهم بقتل مدني أعزل في أوكرانيا، وسيمثل أمام محكمة في أول قضية متعلقة بجرائم حرب منذ غزت موسكو جارتها الموالية للغرب. واتهم الكرملين أوكرانيا بـ«الافتقار التام إلى إرادة» التفاوض مع روسيا لوضع حد للصراع الجاري على الأراضي الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «ما زلنا من دون معلومات. والقدرة لتقديم المساعدة محدودة جدًا أيضًا نظرًا لغياب بعثنا الدبلوماسية هناك»، حسب وكالة «فرانس برس».

- اتهام 10 جنود روس بارتكاب جرائم محتملة في بوتشا الأوكرانية

في الوقت نفسه، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة، أن «المحادثات لا تتقدّم ونلاحظ غيابًا تامًا للإرادة من جانب المفاوضين الأوكرانيين لمواصلة هذه العملية». وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت الثلاثاء أن المحادثات معلّقة بسبب روسيا.

أوكرانيا تتهم جنود روس بارتكاب جرائم محتملة
ووجهت المدعية العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، أواخر أبريل الماضي، إلى عشرة جنود روس تهمة ارتكاب جرائم محتملة في بوتشا إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت فينيديكتوفا على حسابها عبر منصة «تلغرام» إنها «وجهت التهمة إلى عشرة جنود من الكتيبة الروسية المؤللة 64 على ارتباط مع معاملة مدنيين بوحشية وانتهاكات أخرى لقانون الحرب وأعرافها».

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