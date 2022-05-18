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الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 01:16 مساء
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال تفقده عرضا عسكريا في بيونغ يانغ، 27 أبريل 2022، (ا ف ب)
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قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن إهمال وكسل المسؤولين الحكوميين أديا إلى تفاقم تفشي كوفيد في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، في وقت تجاوز عدد الحالات المعروفة 1.7 مليون إصابة. 

أفادت الدولة المسلحة نوويًا عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. وتتزايد أعداد الإصابات بالمتحور «أوميكرون» ما يظهر فشل إجراءات الإغلاق المستمرة منذ عامين.

وخلال ترؤسه اجتماعًا للمكتب السياسي للحزب الحاكم الثلاثاء، قال كيم إن هناك «عدم نضج في قدرة الدولة على التعاطي مع الأزمة» وانتقد «الموقف غير الإيجابي والتراخي وعدم تحرك كبار المسؤولين في الدولة»، على ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

الإصابات في كوريا الشمالية
سجلت كوريا الشمالية 232.880 حالة إصابة جديدة بـ«حمى» مساء الثلاثاء ما يرفع إجمالي العدد إلى 1.72 مليون و62 وفاة، بحسب الوكالة. لم تحدد وسائل الإعلام الرسمية عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن خبراء يقولون إن السلطات ستلاقي صعوبة في إجراء اختبارات على نطاق واسع.

في الاجتماع مساء الثلاثاء وعد كيم بـ«إيقاظ الحزب بأسره مثل بركان ثائر» لمواجهة تفشي الفيروس. ووضع كيم نفسه في مقدّمة استجابة البلاد الوبائية منذ أعلنت كوريا الشمالية عن أول إصابة كوفيد الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن التفشي يتسبب بـ«اضطرابات كبيرة».

ووُزعت أدوية تبرعت بها أسرة كيم على الكوريين الشمالين في إقليم جنوب هوانغي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، في مسعى لتسليط الضوء على دوره شخصيًا في محاربة الوباء. ويشارك قرابة 3000 من الطواقم الطبية للجيش في «خدمة على مدار الساعة لتوصيل وإمداد الأدوية»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء.

ويشير خبراء إلى أن نظام الرعاية الصحية في كوريا الشمالية يعد من بين الأسوأ في العالم، في ظل مستشفيات تعاني من نقص في التجهيزات وقلة وحدات العناية المشددة وعدم وجود أدوية لعلاج المصابين بـ«كوفيد» أو إمكانات لإجراء فحوص على نطاق واسع.

أعربت منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن قلقها بشأن الأضرار الهائلة التي قد يلحقها المتحوّر «أوميكرون» بالسكان غير الملقحين في كوريا الشمالية، وجددت عرضها للمساعدة بدءا بتوفير اللقاحات وصولا إلى المعدات الطبية.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن «منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق عميق إزاء خطر انتشار كوفيد-19 بشكل أكبر في كل أنحاء البلاد، خصوصًا أن السكان لم يتلقّوا اللقاحات وأن العديد من الأشخاص لديهم تاريخ طبي يعرضهم لخطر الإصابة بشكل خطير من المرض».

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