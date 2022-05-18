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فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 09:31 صباحا
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
اجتماع سابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو). (أرشيفية: الإنترنت)
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قدمت فنلندا والسويد، اليوم الأربعاء، طلبي انضمامهما لحلف شمال الأطلسي، بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود. 

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف «إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو»، حسب وكالة «فرانس برس». 

فنلندا وروسيا ومواقف متباينة
وتتباين المواقف بشأن طلبي الانضمام، إذ اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان الإثنين، أن على السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «في أسرع وقت» لأن «انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا».

وأعلن الإليزيه، مساء الإثنين، أن فرنسا «ستقف إلى جانب فنلندا والسويد» في حال تعرضتا لعدوان، وذلك بعدما أعلن البلدان أنهما طلبا رسميًا ترشحهما لعضوية حلف شمال الأطلسي. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الإثنين إن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لن يشكل «تهديدًا» في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الإثنين، أن بلاده «لن تتنازل» في موضوع انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميًا. وتساءل إردوغان «كيف نثق بهما؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الإرهابية لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى حلف شمال الأطلسي»، مكررًا أن البلدين المذكورين في شمال أوروبا يبديان تساهلًا مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيمًا إرهابيًا،».

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