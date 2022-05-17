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الرئاسة الفرنسية: ماكرون وعد زيلينسكي بزيادة إمدادات الأسلحة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 08:02 مساء
الرئاسة الفرنسية: ماكرون وعد زيلينسكي بزيادة إمدادات الأسلحة الفرنسية
جنود أوكرانيون يقومون بتحميل شاحنة بصواريخ جافللين الأميركية المضادة للدبابات بمطار بوريسبيل بكييف، 11 فبراير 2022. (أ ف ب)
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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، لنظيره فولوديمير زيلينسكي بتكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا «في الأيام والأسابيع المقبلة»، مؤكدًا التزامات أعلنها في نهاية أبريل. 

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون «أكد أن شحنات الأسلحة التي تقدمها فرنسا ستستمر وستزداد كثافتها في الأيام والأسابيع المقبلة، وكذلك إرسال المستلزمات الإنسانية»، وفق «فرانس برس».

 محادثة هاتفية «طويلة وذات مغزى» 
من جهته، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه أجرى محادثة هاتفية «طويلة وذات مغزى» مع ماكرون. وأضاف زيلينسكي على «تويتر»: «تحدثنا عن مسار الأعمال القتالية وعملية إنقاذ الجيش من آزوفستال ورؤية مستقبل عملية التفاوض. أُثيرت مسألة إمدادات الوقود لأوكرانيا».

وتابع «ناقشنا أيضًا الدعم الدفاعي من فرنسا، وإعداد الحزمة السادسة من عقوبات (الاتحاد الأوروبي ضد روسيا)، والسبل الممكنة لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. عقدنا مناقشة موضوعية لطلبنا الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي».

مصنع «آزوفستال» المحاصر 
وميدانيًا أعلنت قيادة الجيش الأوكراني في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء إن مهمة الدفاع عن مصنع «آزوفستال» المحاصر للصلب التي نفذها «أبطال عصرنا» في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية انتهت، وتعهدت بإنقاذ الجنود الذين ما زالوا محاصرين في الداخل.

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وذكرت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان، أن «حامية ماريوبول استكملت مهمتها القتالية». وأضافت: «أمرت القيادة العليا للجيش قادة الوحدات المتمركزة في آزوفستال بإنقاذ أرواح الأفراد... المدافعون عن ماريوبول هم أبطال عصرنا».

وذكر مساعد وزير الدفاع الأوكراني أن 53 جنديًا أُصيبوا ونُقلوا إلى مستشفى في نوفوازوفسك شرق ماريوبول يوم الإثنين، في حين نُقل 211 آخرون إلى مكان آخر.

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