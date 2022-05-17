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بايدن يقدم تعازيه في ضحايا الهجوم العنصري ببافالو.. ويصف الحادث بـ«إرهاب داخلي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 07:07 مساء
بايدن يقدم تعازيه في ضحايا الهجوم العنصري ببافالو.. ويصف الحادث بـ«إرهاب داخلي»
الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل في بافالو. (أ ف ب)
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وضع جو بايدن وزوجته، الثلاثاء، باقة من الزهور البيضاء في بافالو في الموقع الذي لقي عشرة أميركيين سود حتفهم، السبت في هجوم عنصري. 

بعيد وصولهما إلى هذه المدينة الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، توجه الرئيس الأميركي وزوجته جيل إلى مكان قريب من متجر وقعت فيه واحدة من أسوأ المذابح العنصرية في التاريخ الأميركي الحديث، وفق «فرانس برس».

ووصف بايدن إطلاق النار على جمع من  الأميركيين السود بأنه «إرهاب داخلي». وقال بايدن «ما حدث هنا هو إرهاب صريح ومباشر. إرهاب داخلي». كذلك وصف نظرية تفوق العرق الأبيض بأنها «سم».

باقة من الزهور البيضاء
تحت أشعة الشمس الساطعة، تقدما نحو مجموعة من باقات الزهور والبطاقات والشموع التي وضعت أسفل جذع شجرة، في صمت لم يقطعه سوى حفيف الهواء والكاميرات. وضعت جيل بايدن باقة من الزهور البيضاء، وأدى جو بايدن إشارة الصليب بعدما نزع نظارته الشمسية.

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ومن المقرر أن يلتقي الزوجان أسر الضحايا وأعضاء فرق الإسعاف والمسؤولين المحليين، قبل أن يلقي كلمة في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش خلال زيارته التي تستغرق بضع ساعات للمدينة الواقعة أقصى شمال ولاية نيويورك، قبل الجولة  المقررة الخميس إلى كوريا الجنوبية واليابان. 

«مشاطرة العائلات الحداد» 
وقالت الناطقة باسمه، كارين جان-بيار، إن الرئيس «يريد مشاطرة العائلات الحداد» و«تقديم العزاء». وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس سيصف في كلمته المذبحة بأنها «إرهاب مدفوع بعقيدة حقد وانحراف، عقيدة تمزق روح بلادنا».

وتابع المسؤول أن الرئيس «سيدعو الأميركيين إلى عدم ترك أي ملاذ للكراهية ورفض أكاذيب العداء العنصري التي تؤدي إلى التطرف، وتقسمنا وتقود إلى العنف العنصري الذي شهدناه». وندد الرئيس الأميركي، الأحد، في واشنطن بالجريمة، قائلًا «علينا العمل معًا لمكافحة الكراهية التي تبقى وصمة على جبين الولايات المتحدة».

وتذكِّر مذبحة بافالو بأن جو بايدن فشل حتى الآن في لم شمل بلد ابتلي بالكراهية والعنصرية والعنف المسلح. كذلك، تعاني الولايات المتحدة، التي تعد 330 مليون نسمة، انقسامات ثقافية تؤدي إلى تحويل أي اجتماع لأهالي طلبة إلى ميدان معركة عقائدية كما يحصل بالنسبة لموضوع الإجهاض الذي أُعيد طرحه للتو.

أسلحة نارية 
يريد جو بايدن، رغم علمه بأن حزبه لا يملك غالبية كافية، دعوة الكونغرس الثلاثاء إلى «التحرك لكي لا تنتقل الأسلحة الحربية في شوارعنا» ولكي «لا تصل الأسلحة النارية إلى أيدي مجرمين أو أشخاص يعانون أمراضًا عقلية خطرة».

ويدعو الرئيس الديمقراطي منذ فترة طويلة إلى حظر الأسلحة الهجومية مثل تلك التي استُخدمت في هجوم الأحد. هذا ما قامت به على سبيل المثال نيوزيلندا بعد المجزرة العنصرية التي استهدفت مسجدين في كرايستشيرش في 2019، التي استوحى منها مطلق النار في بافالو بايتون جندرون (18 عامًا) فعلته.

يريد جو بايدن أيضًا أن يجعل التحقق من الملفات القضائية والنفسية للأشخاص الذين يشترون أسلحة نارية، إلزاميًا. لكن كل محاولاته تعثرت بمعارضة جمهوريين متمسكين بالحق الدستوري في حمل الأسلحة وبسبب النفوذ القوي للرابطة الوطنية للأسلحة النارية «إن آر إيه».

أحصت منظمة «Gun Violence Archive» هذه السنة أكثر من 200 «عملية إطلاق نار جماعي» قتل أو أُصيب خلالها أربعة أشخاص على الأقل. بمعدل عشرة قتلى كل أسبوع.

بدافع الحقد
والسبت، قام رجل أبيض مسلح ببندقية هجومية بقتل عشرة أشخاص سود في سوبرماركت في بافالو في «جريمة عنصرية مدفوعة بالحقد» بحسب السلطات.

وأوقِف مطلق النار بايتون جندرون البالغ 18 عامًا في مكان الواقعة، في حي غالبية سكانه سود، بعدما سارعت الشرطة إلى الموقع استجابةً لمكالمات طوارئ. وقالت الشرطة إن الشاب قاد سيارته من بلدته كونكلين على بعد أكثر من 320 كيلومترًا.

وقبل ارتكاب الجريمة نشر وثيقة عنصرية من 180 صفحة تربطه بحسب وسائل الإعلام بدعاة تفوُّق العرق الأبيض ومؤيدي نظريات المؤامرة من اليمين المتطرف. وعرف القاتل عن نفسه بأنه «فاشي» و«عنصري» و«معادٍ للسامية» ويؤمن بنظرية «الاستبدال العظيم» التي تعد من نظريات المؤامرة التي تقول إن سكانًا غير بيض يحلون محل السكان البيض.

وقال رئيس بلدية بافالو، بايرون براون، إن هذا الشخص «جاء بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص السود».

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