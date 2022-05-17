Atwasat

بعد إغلاق عامين.. الحياة تعود إلى معبري الحدود البريين بين المغرب وإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 06:00 مساء
بعد إغلاق عامين.. الحياة تعود إلى معبري الحدود البريين بين المغرب وإسبانيا
مشهد عام من الجانب المغربي للحدود مع جيب سبتة الإسباني في الفنيدق. (أ ف ب)
alwasat radio

استعادت حركة المرور في المعبرين الحدوديين البريين بين المغرب وإسبانيا وتيرتها، الثلاثاء، على مستوى جيبي سبتة ومليلة الإسبانيين في شمال المملكة بعد إغلاق استمر عامين بسبب جائحة «كوفيد-19» والأزمة الدبلوماسية التي مر بها البلدان.

فتحت الأبواب الحديد للمعبر الحدودي بين سبتة والفنيدق قرابة الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش الإثنين، وسط أجواء فرح وزغاريد. وتواصلت حركة المرور الثلاثاء، حيث عبر مسافرون راجلون أو في سيارات، وفق «فرانس برس».

تأشيرة شنغن
وشهد المعبر الرابط بين بلدة بني أنصار وجيب مليلية شرقًا الحركة نفسها، وفق وسائل إعلام محلية. لكن حركة المرور في المعبرين لم تستعد بعد كل حيويتها السابقة، ذلك أنها تقتصر حاليًا على المسافرين الأوروبيين أو المغاربة المزوَّدين بتأشيرة شنغن.

-  استئناف النقل البحري للركاب بين المغرب وإسبانيا بعد تطبيع علاقاتهما
-  1200 مهاجر يحاولون مجددا العبور إلى جيب مليلية

أما المغاربة العاملون بشكل قانوني في المدينتين الإسبانيتين فسيمكنهم العبور مجددًا إلى الجيبين الإسبانيين اعتبارًا من 31 مايو الحالي. وحرم هؤلاء من استئناف أعمالهم منذ أغلقت الحدود عند بدء جائحة «كوفيد-19».

لكن هذا الإغلاق استمر بسبب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الرباط ومدريد ربيع العام الماضي، قبل أن يتوصل الطرفان إلى خارطة طريق لتطبيع علاقاتهما، مطلع أبريل. كان من أوائل العابرين، ليل الإثنين الثلاثاء، بعض المغاربة الذين بقوا عالقين في سبتة، من بينهم راجل عرَّف عن نفسه باسم نور الدين أعرب عن سعادته قائلًا: «كنت عالقًا لعامين في سبتة، أنا جدّ سعيد بالعودة إلى المغرب». 

من جهته قال رجل ستيني عند دخوله الفنيدق: «أنا سعيد لأن المغرب وإسبانيا استأنفا علاقاتهما، ما مكننا من ملاقاة عائلاتنا». وأضافت سيدة مغربية: «فقدت الأمل للحظة... لكنني الآن جد سعيدة».

لن يستأنف التهريب
في المقابل استبعدت وسائل إعلام مغربية أن يؤدي فتح الحدود البرية إلى عودة تدفّق السلع من المدينتين الإسبانيتين إلى الأراضي المغربية بأثمان رخيصة، وهي تجارة كانت تُعرف باسم التهريب المعيشي، ظلت مقبولة إلى أن أوقفتها السلطات المغربية في خريف 2019.

وعنونت جريدة «الأحداث» المغربية، الثلاثاء، «المغرب يقطع مع التهريب»، ناقلة عن مصدر مغربي قوله: «عمليات تهريب السلع لن يتم استئنافها بالمعبرين».

ولقي هذا النشاط التجاري لسنوات رواجًا كبيرًا، قدرت قيمته بين 570 و780 مليون دولار في العام. لكنه حرم الجمارك المغربية من مداخيل، وأثار أيضًا انتقادات منظمات حقوقية بعد حوادث تدافع في المعابر الحدودية أودت خلال السنوات الماضية بحياة عدد من الأشخاص. 

زيادة الجمارك المغربية 
منذ توقفت هذه التجارة زادت الجمارك المغربية «بنحو 4 مليارات درهم (قرابة 400 مليون دولار)»، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام مغربية في ديسمبر الماضي. لكن القرار ألقى أيضًا بالكثيرين في البطالة، خصوصًا من النساء. لمواجهة ذلك أُعلن عن مشاريع إنمائية في المدن المحاذية لسبتة بقيمة نحو  400 مليون درهم (نحو 40 مليون دولار).

وشملت خصوصًا إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية في مدينة الفنيدق افتتحت في فبراير، ومشاريع صناعية تستهدف إيجاد أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، وفق معطيات رسمية.

ويعد افتتاح المعبرين ثالث خطوة يتخذها البلدان في إطار خارطة الطريق التي أُعلنت لتطبيع علاقاتهما. وسبقها استئناف الرحلات البحرية منتصف أبريل، فضلًا عن استئناف التعاون في محاربة الهجرة غير النظامية وفي تنظيم عملية عبور المغاربة المقيمين بأوروبا عبر موانئ البلدين خلال عطلة الصيف المقبل. 

نزاع الصحراء الغربية
وتوصل الطرفان إلى هذه المصالحة بفضل تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط منتصف مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.

وأعاد وزير الداخلية الإسباني فيرناندو كراندي مارلاسكا، الثلاثاء، التأكيد على أن «العلاقات مع المغرب مهمة واستراتيجية، نحن شركاء إخوة»، في تصريح لمحطة تلفزيونية إسبانية. وأنهت هذه المصالحة أزمة حادة اندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم جبهة «البوليساريو»، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي للعلاج. 

وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، وبينهم الكثير من القاصرين، على جيب سبتة، مستغلين تراخيًا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز مسيء

رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز مسيء
السعودية: وفاة أحد التوأمين اليمنيين السياميين بعد فصلهما

السعودية: وفاة أحد التوأمين اليمنيين السياميين بعد فصلهما
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة

«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة
«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران ...
إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة الأخيرة»؟

المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة ...
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟

شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة

الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المعارض الروسي أليكسي نافالني يستأنف حكما بسجنه تسع سنوات
المعارض الروسي أليكسي نافالني يستأنف حكما بسجنه تسع سنوات
طهران تؤكد توقيف فرنسيين في إيران
طهران تؤكد توقيف فرنسيين في إيران
البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي الخميس
البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي ...
«الجنائية الدولية» تنشر 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا
«الجنائية الدولية» تنشر 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا
طهران توقف فرنسيين في إيران بتهمة إثارة اضطرابات
طهران توقف فرنسيين في إيران بتهمة إثارة اضطرابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
المزيد
بايدن يقدم تعازيه في ضحايا الهجوم العنصري ببافالو.. ويصف الحادث بـ«إرهاب داخلي»
بايدن يقدم تعازيه في ضحايا الهجوم العنصري ببافالو.. ويصف ......
حملة اعتقالات واسعة في مالي تطال كبار الضباط على خلفية «محاولة انقلاب فاشلة»
حملة اعتقالات واسعة في مالي تطال كبار الضباط على خلفية ......
بعد إغلاق عامين.. الحياة تعود إلى معبري الحدود البريين بين المغرب وإسبانيا
بعد إغلاق عامين.. الحياة تعود إلى معبري الحدود البريين بين ......
طهران توقف فرنسيين في إيران بتهمة إثارة اضطرابات
طهران توقف فرنسيين في إيران بتهمة إثارة اضطرابات...
«الجنائية الدولية» تنشر 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا
«الجنائية الدولية» تنشر 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط