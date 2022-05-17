«الجنائية الدولية» تنشر 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء، نشر فريق من 42 محققًا وخبيرًا في أوكرانيا للتحقيق حول جرائم حرب ارتكبت خلال الغزو الروسي للبلد.

وقال كريم خان في بيان «أؤكد أن مكتبي أرسل اليوم فريقًا مؤلفًا من 42 محققًا وخبيرًا في الجنايات وموظفين آخرين للدعم إلى أوكرانيا»، موضحًا أنها «أكبر بعثة من حيث العدد تم نشرها حتى الآن في منطقة دفعة واحدة»، بحسب «فرانس برس».

التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب

وأعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي «يوروجست»، في 25 أبريل، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، سيشارك في التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

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وقالت الوكالة في بيان إن فريق التحقيق المشترك الذي جرى تشكيله في مارس بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، وبدعم من «يوروجست»، يهدف إلى تسهيل عمل المحققين والملاحقات القضائية في الدول المعنية، إضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة «فرانس برس».

اتهام أممي لروسيا بارتكاب جرائم حرب

وتتهم الأمم المتحدة، الجيش الروسي بارتكاب أعمال «قد ترقى إلى جرائم الحرب» في أوكرانيا، منذ الغزو في 24 فبراير، بما في ذلك قصف عشوائي أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مدارس ومستشفيات.

وأكد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أن «القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة ما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مستشفيات ومدارس وبنى تحتية مدنية أخرى».