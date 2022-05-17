البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في البيت الأبيض كما أعلنت الناطقة باسمه كارين جان-بيار في بيان الثلاثاء.

وقالت الناطقة «سيبحثون ترشيحي فنلندا والسويد للانضمام الى حلف شمال الأطلسي، والأمن الأوروبي وكذلك الدعم لأوكرانيا» في ظل الهجوم الروسي عليها، بحسب «فرانس برس».

تصويت البرلمان الفنلندي

وصوت البرلمان الفنلندي الثلاثاء لصالح الانضمام الى حلف شمال الأطلسي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95% ما يتيح إرسال الترشيح الرسمي لهذا البلد الى مقر الحلف.

- فنلندا تقرر تقديم طلب الانضمام إلى الناتو

- رئيسة وزراء السويد: الترشح مع فنلندا لعضوية الحلف الأطلسي «الأفضل بالنسبة لبلادنا»

في ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، اعتمد مشروع انضمام البلاد إلى الحلف الاطلسي بغالبية 188 صوتًا مقابل 8 ومن دون امتناع أي عضو عن التصويت، بحسب نتيجة الاقتراع.

«حقبة» جديدة

وأعلنت رئيسة الوزراء السويدية، الإثنين أن بلادها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، متحدثة عن «حقبة» جديدة لهذا البلد الإسكندينافي. وقالت أندرسن، خلال مؤتمر صحفي، إن «الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوًا في الحلف»، مضيفة: «نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة».

«في أسرع وقت»

اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان الإثنين، أن على السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «في أسرع وقت» لأن «انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا».

وقالت تراس إن «المملكة المتحدة تدعم بقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. يجب أن تنضما إلى الحلف في أسرع وقت. إن انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا»، مضيفة أن المملكة المتحدة «تتطلع إلى العمل معهما بوصفهما عضوين جديدين في الحلف الأطلسي وهي مستعدة لأن تقدم إليهما مساعدتها الكاملة خلال عملية الانضمام»، بحسب «فرانس برس».

ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد

وأعلن الإليزيه، مساء الإثنين، أن فرنسا «ستقف إلى جانب فنلندا والسويد» في حال تعرضتا لعدوان، وذلك بعدما أعلن البلدان أنهما طلبا رسميًا ترشحهما لعضوية حلف شمال الأطلسي. قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «أي دولة تسعى إلى اختبار التضامن الأوروبي، عبر تهديد أو عدوان على سيادتهما وبأي وسيلة كانت، ينبغي أن تتأكد أن فرنسا ستقف إلى جانب فنلندا والسويد».

أعلن قصر الإليزيه، الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في هذا الصدد. وقالت الرئاسة الفرنسية إن «رئيس الجمهورية يدعم بشكل تام القرار السيادي للسويد بالانضمام سريعًا إلى حلف شمال الأطلسي»، بعدما سبق أن رحب ماكرون بقرار مماثل اتخذته فنلندا في 12 مايو.