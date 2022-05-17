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طهران تؤكد توقيف فرنسيين في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 02:18 مساء
طهران تؤكد توقيف فرنسيين في إيران
علم إيران، (الإنترنت)
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أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها أوقفت مواطنين فرنسيين هذا الشهر، بتهمة السعي إلى إثارة اضطرابات من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين، على ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وبث التلفزيون تقريرًا مصورًا عن المواطنين، وهما امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 69 عامًا، منذ أن وصلا إلى الجمهورية الإسلامية في 28 أبريل وحتى توقيفهما في 7 مايو، بحسب وكالة «فرانس برس».

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والخميس، دانت وزارة الخارجية الفرنسية، توقيف مواطنين فرنسيين في إيران، معتبرة أنه «اعتقال لا أساس له»، وطالبت بـ«الإفراج عنهما فورًا».

وقالت الوزارة في بيان إنها «أُبلغت باعتقال مواطنين فرنسيين في إيران» لم تكشف هويتيهما، غداة إعلان طهران اعتقال أوروبيين «دخلا إلى البلاد بهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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