إجلاء أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا من مجمع آزوفستال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً، بينهم 53 جريحاً، جرى إجلاؤهم الإثنين من مجمّع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق البلاد، والتي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار في رسالة مصوّرة إنّه «في 16 مايو جرى إخلاء 53 (عسكرياً) جريحاً إصاباتهم خطرة من آزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقّي الرعاية الصحّية، ونُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا عبر ممرّ إنساني».

وأشارت إلى أن هؤلاء العسكريين سيتم لاحقاً «تبادلهم» كون المدينتين اللتين نقلوا إليهما تخضعان لسيطرة القوات الروسية وقوات أوكرانية انفصالية موالية لموسكو.