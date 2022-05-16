لندن تطالب بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي «في أسرع وقت»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان الإثنين، أن على السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «في أسرع وقت» لأن «انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا».

وقالت تراس إن «المملكة المتحدة تدعم بقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. يجب أن تنضما إلى الحلف في أسرع وقت. إن انضمامهما سيعزز الأمن المشترك لأوروبا»، مضيفة أن المملكة المتحدة «تتطلع إلى العمل معهما بوصفهما عضوين جديدين في الحلف الأطلسي وهي مستعدة لأن تقدم إليهما مساعدتها الكاملة خلال عملية الانضمام»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الإليزيه، مساء الإثنين، أن فرنسا «ستقف إلى جانب فنلندا والسويد» في حال تعرضتا لعدوان، وذلك بعدما أعلن البلدان أنهما طلبا رسميًا ترشحهما لعضوية حلف شمال الأطلسي. قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «أي دولة تسعى إلى اختبار التضامن الأوروبي، عبر تهديد أو عدوان على سيادتهما وبأي وسيلة كانت، ينبغي أن تتأكد أن فرنسا ستقف إلى جانب فنلندا والسويد».

ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد

أعلن قصر الإليزيه، الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في هذا الصدد. وقالت الرئاسة الفرنسية إن «رئيس الجمهورية يدعم بشكل تام القرار السيادي للسويد بالانضمام سريعًا إلى حلف شمال الأطلسي»، بعدما سبق أن رحب ماكرون بقرار مماثل اتخذته فنلندا في 12 مايو.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، أن بلادها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، متحدثة عن «حقبة» جديدة لهذا البلد الاسكندينافي. وقالت أندرسن، خلال مؤتمر صحفي، إن «الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوًا في الحلف»، مضيفة: «نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة».

موسكو ترد على عمليات الانتشار العسكري

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لن يشكل «تهديدًا» في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وأفاد بوتين، خلال قمة لتحالف عسكري إقليمي تعقد في الكرملين، إن توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد «لا يشكل تهديدًا مباشرًا لنا.. لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في أراضي هاتين الدولتين سيدفعنا بالتأكيد إلى الرد».