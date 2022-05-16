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إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 08:00 مساء
إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الإثنين، أن بلاده «لن تتنازل» في موضوع انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميًا.

وتساءل إردوغان «كيف نثق بهما؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الإرهابية (...) لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى حلف شمال الأطلسي»، مكررًا أن البلدين المذكورين في شمال أوروبا يبديان تساهلًا مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيمًا إرهابيًا، وفق «فرانس برس».

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 
أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، الإثنين، أن بلادها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، متحدثة عن «حقبة» جديدة لهذا البلد الاسكندينافي.

وقالت أندرسن، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن «الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوًا في الحلف»، مضيفة: «نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة»، وفق وكالة «فرانس برس». والأحد، أكدت أندرسون، أن ترشح بلادها وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي هو «الأفضل» بالنسبة إلى السويد وأمنها.

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- رئيسة وزراء السويد: الترشح مع فنلندا لعضوية الحلف الأطلسي «الأفضل بالنسبة لبلادنا»
- ستولتنبرغ: انضمام فنلندا والسويد لـ«ناتو» يثبت أن «العدوان غير مجد»

ووافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، في وقت سابق الأحد، على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام تزامنًا مع فنلندا.

رد روسي منتظر
فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لن يشكل «تهديدًا» في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وأفاد بوتين، خلال قمة لتحالف عسكري إقليمي يعقد في الكرملين، بأن توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد «لا يشكّل تهديدًا مباشرًا لنا.. لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في أراضي هاتين الدولتين سيدفعنا بالتأكيد إلى الرد».

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، الأحد، استعداد التكتل العسكري لتعزيز «الضمانات الأمنية» لفنلندا والسويد قبل انضمامهما، لا سيما من خلال ترسيخ وجود الناتو في البلدين. وقال ستولتنبرغ، في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في برلين، إن «فنلندا والسويد تبديان مخاوف حيال الفترة الانتقالية.. سنحاول تسريع العملية».

 التوصل إلى تسوية مع تركيا
وأعرب ستولتنبرغ، عن «ثقته» في التوصل إلى تسوية مع تركيا، حول مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل العسكري، مضيفًا: «إنني واثق من أننا سنتوصل إلى أرضية مشتركة، توافق حول كيفية المضي قدمًا في مسائل انضمام» السويد وفنلندا، مشيرًا إلى أن «تركيا أوضحت أنه ليس بنيتها عرقلة عضوية» البلدين.

وأكد ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو»، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيثبت أن «العدوان غير مجدٍ»، مضيفًا أن «عضوية (البلدين) ستعزز أمننا المشترك وتظهر أن باب الناتو مفتوح، وأن العدوان غير مجدٍ».

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