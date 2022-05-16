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ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء في سابقة منذ 30 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 06:54 مساء
ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء في سابقة منذ 30 عاما
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة الوزراء. (الإنترنت)
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اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عامًا، حسبما أعلن قصر الإليزيه في بيان.

وستعهد إلى بورن الآن مهمة تشكيل حكومة، بحسب البيان. وحتى الآن كانت إديث كريسون المرأة الوحيدة التي ترأست حكومة فرنسية، وتولت مهامها من مايو 1991 حتى أبريل 1992 خلال عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران، وفق «فرانس برس».

وأفاد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس وكالة «فرانس برس»، الإثنين، بأنه قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال رئيس الوزراء، بعدما التقى ماكرون لنحو ساعة، «قدمت للتو كتاب استقالتي»، وفق «فرانس برس».

وزيرة العمل إليزابيث بورن
وغادر كاستيكس الذي كان برفقة عدد من المستشارين مقر الحكومة في «ماتينون» في باريس، وقال للصحفيين: «أراكم لاحقًا». وتناقلت تقارير في الأيام الأخيرة عدة أسماء مرشحة لخلافة كاستيكس، معظمهم من النساء، وبينهن على وجه الخصوص وزيرة العمل إليزابيث بورن.

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واستقبل كاستيكس رئيسة الوزراء الجديدة، كما تقضي الأعراف، في نحو الساعة السادسة والنصف، الإثنين، في مقر الحكومة، ثضمن مراسم التسليم في فناء المنبى قبل مغادرة كاستيكس سيرًا على الأقدام.

وأُعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في 24 أبريل ويأمل الرئيس أن يحتفظ بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية إثر الانتخابات التشريعية المقررة يومي 12 و19 يونيو.

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