Atwasat

رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل وماكرون يسمي خلفه مساء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 05:40 مساء
رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل وماكرون يسمي خلفه مساء
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس. (الإنترنت)
alwasat radio

أفاد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس وكالة «فرانس برس»، الإثنين، بأنه قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، ويتوقع أن يسمي الأخير اسمًا خلف كاستيكس مساء.

وقال رئيس الوزراء، بعدما التقى ماكرون لنحو ساعة، «قدمت للتو كتاب استقالتي»، وفق «فرانس برس».

وزيرة العمل إليزابيت بورن
وغادر كاستيكس الذي كان برفقة عدد من المستشارين مقر الحكومة في «ماتينون» في باريس، وقال للصحفيين «أراكم لاحقًا». وتناقلت تقارير في الأيام الأخيرة عدة أسماء مرشحة لخلافة كاستيكس، معظمهم من النساء، وبينهن على وجه الخصوص وزيرة العمل إليزابيت بورن.

ويستقبل كاستيكس رئيس الوزراء القادم، كما تقضي الأعراف، في نحو الساعة السادسة والنصف، الإثنين، في مقر الحكومة، ثم تجرى مراسم التسليم في فناء المنبى قبل أن يغادر كاستيكس سيرًا على الأقدام.

- «خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي
- إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا

وأُعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في 24 أبريل ويأمل الرئيس أن يحتفظ بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية إثر الانتخابات التشريعية المقررة يومي 12 و19 يونيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»

بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»
أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند

أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند
الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»

الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»
مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج

مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج
الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»

الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»
كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش
تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية

تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية
عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات

عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»

درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»
لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟

لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟
«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي

«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي
المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز

المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة

الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»

وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»
الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا

الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج
مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج
أربعون قتيلا في ثلاث هجمات شمال وشرق بوركينا فاسو
أربعون قتيلا في ثلاث هجمات شمال وشرق بوركينا فاسو
بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»
بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»
روسيا تعلن التوصل لهدنة في آزوفستال لإجلاء الجرحى الأوكرانيين
روسيا تعلن التوصل لهدنة في آزوفستال لإجلاء الجرحى الأوكرانيين
السويد ستطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي
السويد ستطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
المزيد
رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل وماكرون يسمي خلفه مساء
رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل وماكرون يسمي خلفه مساء...
إيران تأمل بتنمية العلاقات مع الرئيس الإماراتي الجديد بكافة المجالات
إيران تأمل بتنمية العلاقات مع الرئيس الإماراتي الجديد بكافة ......
ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام لحلف الأطلسي
ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام لحلف الأطلسي...
السويد ستطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي
السويد ستطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي...
روسيا تعلن التوصل لهدنة في آزوفستال لإجلاء الجرحى الأوكرانيين
روسيا تعلن التوصل لهدنة في آزوفستال لإجلاء الجرحى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط