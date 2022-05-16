رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل وماكرون يسمي خلفه مساء

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس وكالة «فرانس برس»، الإثنين، بأنه قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، ويتوقع أن يسمي الأخير اسمًا خلف كاستيكس مساء.

وقال رئيس الوزراء، بعدما التقى ماكرون لنحو ساعة، «قدمت للتو كتاب استقالتي»، وفق «فرانس برس».

وزيرة العمل إليزابيت بورن

وغادر كاستيكس الذي كان برفقة عدد من المستشارين مقر الحكومة في «ماتينون» في باريس، وقال للصحفيين «أراكم لاحقًا». وتناقلت تقارير في الأيام الأخيرة عدة أسماء مرشحة لخلافة كاستيكس، معظمهم من النساء، وبينهن على وجه الخصوص وزيرة العمل إليزابيت بورن.

ويستقبل كاستيكس رئيس الوزراء القادم، كما تقضي الأعراف، في نحو الساعة السادسة والنصف، الإثنين، في مقر الحكومة، ثم تجرى مراسم التسليم في فناء المنبى قبل أن يغادر كاستيكس سيرًا على الأقدام.

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وأُعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في 24 أبريل ويأمل الرئيس أن يحتفظ بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية إثر الانتخابات التشريعية المقررة يومي 12 و19 يونيو.