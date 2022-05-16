إيران تأمل بتنمية العلاقات مع الرئيس الإماراتي الجديد بكافة المجالات

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت إيران، الإثنين، عن أملها في تنمية العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة بعد تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة الخليجية عقب وفاة أخيه غير الشقيق.

وخفض البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية العام 2016 بعدما قطعت إيران والسعودية علاقاتهما، بحسب «فرانس برس».

إيران تهنئ محمد بن زايد

وهنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية نقلته وكالة «إرنا» الرسمية.

وجاء في النسخة العربية للبيان على «إرنا»: «تطلع آية الله رئيسي في برقية التهنئة، بأن تشهد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي أُرسيت منذ عهد الفقيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مزيد النمو في عهد رئيسها الجديد وبما يشمل كافة المجالات التي تخدم مصالح البلدين».

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وغادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، طهران صباح الإثنين، متوجهًا إلى أبوظبي لتقديم واجب العزاء بالشيخ خليفة، وفق الوزارة. كما أرسل الرئيس الإيراني السبت برقية تعزية إلى الإمارات.

وكان الشيخ محمد (61 عامًا) بمثابة الحاكم الفعلي لبلاده منذ العام 2014، بعدما اضطر المرض أخاه غير الشقيق الشيخ خليفة (73 عامًا) للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط.

علاقات تجارية وسياسية عبر المنطقة

وفي ظل قيادته، أقامت أبوظبي علاقات تجارية وسياسية عبر المنطقة، بما في ذلك وإن كان بدرجة محدودة مع إيران. لكنها وقفت إلى جانب الولايات المتحدة ضد برنامج طهران النووي.

كما طبعت الإمارات العلاقات مع إسرائيل العام 2020. واعتبرت إيران أن الدول العربية التي تطبع العلاقات مع إسرائيل تطعن الفلسطينيين في الظهر.

فضلًا عن ذلك، شاركت الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وأعلنت الإمارات في 2019 الانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى السياسة، وسحبت عددًا كبيرًا من قواتها من اليمن.