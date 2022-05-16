ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام لحلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قصر الإليزيه الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في هذا الصدد.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن «رئيس الجمهورية يدعم بشكل تام القرار السيادي للسويد بالانضمام سريعا إلى حلف شمال الأطلسي»، بعدما سبق أن رحب ماكرون بقرار مماثل اتخذته فنلندا في 12 مايو، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، أن بلادها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي، متحدثة عن «حقبة» جديدة لهذا البلد الاسكندينافي.

وقالت أندرسن، خلال مؤتمر صحفي ، إن «الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوا في الحلف»، مضيفة «نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة».