بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لن يشكل «تهديدا» في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وأفاد بوتين، خلال قمة لتحالف عسكري إقليمي تعقد في الكرملين، إن توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد «لا يشكّل تهديدا مباشرا لنا.. لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في أراضي هذه الدول سيدفعنا بالتأكيد إلى الرد»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، في وقت سابق الأحد، على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام تزامنًا مع فنلندا.

الناتو يعزز «الضمانات الأمنية» لفنلندا والسويد

أيضا قررت فنلندا أمس التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلن رئيسها ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين، الأحد.

وأكدت رئيسة وزراء السويد الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون، الأحد، أن ترشح بلادها وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي هو «الأفضل» بالنسبة إلى السويد وأمنها.

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وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، الأحد، على استعداد التكتل العسكري لتعزيز «الضمانات الأمنية» لفنلندا والسويد قبل انضمامهما، ولا سيما من خلال ترسيخ وجود الناتو في البلدين.

وقال ستولتنبرغ، في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في برلين، إن «فنلندا والسويد تبديان مخاوف حيال الفترة الانتقالية.. سنحاول تسريع العملية»، بحسب وكالة «فرانس برس».