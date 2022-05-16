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أربعون قتيلا في ثلاث هجمات شمال وشرق بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 01:29 مساء
أربعون قتيلا في ثلاث هجمات شمال وشرق بوركينا فاسو
آثار انفجار في بوركينا فاسو (أرشيفية: الإنترنت)
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قتل حوالى أربعين من المتطوعين الأمنيين والمدنيين، السبت، في شمال وشرق بوركينا فاسو في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ«فرانس برس» الإثنين.

واستهدف الهجوم الأكثر دموية «المتطوعين للدفاع عن الوطن» في منطقة الساحل (شمال) ما أسفر عن مقتل «نحو عشرين شخصًا بينهم ثمانية من المتطوعين»، بحسب أحد مسؤوليهم.

وذكر مصدر أمني آخر مقتل خمسة متطوعين آخرين ومدني السبت أيضا، في المنطقة نفسها، في جنوب شرق البلاد، لقي حوالى خمسة عشر مدنيا حتفهم خلال هجوم على قافلة تحت حماية هؤلاء المتطوعين، بحسب وكالة «فرانس برس».

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