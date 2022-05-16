الكرملين: انضمام السويد وفنلندا للناتو لن يحسن الأمن في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين، الإثنين، إن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لن يؤدي إلى تحسين الأمن في أوروبا.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين «لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، سيعزز بطريقة ما أو يحسن الهيكليات الأمنية في قارتنا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا يشكل «خطأ فادحا».

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية، عن ريباكوف، قوله «إنه خطأ جسيم إضافي ستكون لعواقبه أبعاد هائلة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمس، قررت فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلن رئيسها ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين، الأحد.