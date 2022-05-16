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غوتيريس يندد بالهجوم «الدنيء والعنصري» في بوفالو الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 09:19 صباحا
غوتيريس يندد بالهجوم «الدنيء والعنصري» في بوفالو الأميركية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس.(أرشيفية: الإنترنت)
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ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «بشدة»، بعملية إطلاق النار العنصرية التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في سوبرماركت في حي تقطنه غالبية من السود في بوفالو، شمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما ذكر ناطق باسمه الأحد.

وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، إن «الأمين العام يشعر بالذهول لمقتل عشرة أشخاص إثر عمل دنيء من التطرف العنصري والعنيف في بوفالو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما قدم غوتيريس تعازيه لعائلات الضحايا، آملا في تحقيق العدالة في سرعة كبيرة، وفق الناطق باسمه.

- «مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

وفتح شاب أبيض مسلح النار في سوبر ماركت، السبت، في بوفالو بشمال ولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل معظمهم أميركيون من أصول أفريقية، في حادثة اعتبرتها السلطات مجزرة ذات طابع عنصري.

وقال الشرطي في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في بوفالو، ستيفن بيلونجيا، خلال مؤتمر صحفي في هذه المدينة الشمالية الواقعة على بحيرة إيرييه قرب الحدود مع كندا، «نحقق في هذه الحادثة باعتبارها جريمة مدفوعة بالكراهية وقضية تطرف عنيف بدوافع عنصرية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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