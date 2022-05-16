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سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 12:26 صباحا
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا
موقع الحادث (الإنترنت)
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أفادت السلطات المحلية في كاليفورنيا، بسقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق نار داخل كنيسة بمنطقة لاجونا وودز في جنوب الولاية، لافتة إلى أن شخصًا واحدًا اعتُقل فيما يتعلق بالواقعة.

وقال مكتب رئيس مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا على تويتر «المسؤولون يتحركون بناء على تقارير عن إطلاق نار على كنيسة في.. لاجونا وودز. أُطلق النار على العديد من الضحايا. لقد احتجزنا شخصا وصادرنا سلاحا ربما استُخدم (في الهجوم)»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

- «مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

وتقع بلدة لاجونا وودز في جنوب ولاية كاليفورنيا ويبلغ عدد سكانها نحو 16 ألف نسمة.

لاحقا أعلنت إدارة مقاطعة أورنج بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرون بجروح خطيرة، جراء إطلاق النار.

وأكدت إدارة المقاطعة على تويتر أن شخصًا «فارق الحياة في مكان الواقعة»، مشيرة إلى إصابة أربعة ضحايا آخرين ببجروح خطيرة.

وأمس السبت، فتح شاب أبيض مسلح النار في سوبر ماركت، في بوفالو بشمال ولاية نيويورك، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل معظمهم أميركيون من أصول أفريقية، في حادثة اعتبرتها السلطات مجزرة ذات طابع عنصري.

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