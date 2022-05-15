«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت إذاعة «مونت كارلو» الدولية أن الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية نشر، صباح أمس السبت، بيان استقالتها عن طريق الخطأ. وظل على صفحة الموقع لأكثر من ساعة، حسب ما ذكرت قناة «فرانس إنفو»، التي استطاعت أن تطّلع على بيان الاستقالة الذي جاء فيه: أن «رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون».

ووفقًا للحكومة، فقد حدث «خطأ في معالجة المعلومات»، ما دفع بإدارة الموقع إلى حجبه «لإعادة الترتيب والتحيين»، والاستقالة كانت نتيجة هذا الخطأ التقني، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو».

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«ليس من المقرر إجراء تغييرات اليوم»

ووفقًا لمصدر حكومي، فإن البيانات الصحفية هي فقط الصحيحة والمعتمدة، وقال المصدر إنه «ليس من المقرر إجراء تغييرات اليوم».

ووفقًا لـعدة وسائل إعلامية فرنسية فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.