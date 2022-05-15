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ستولتنبرغ «واثق» من التوصل لتسوية مع تركيا حول انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 04:01 مساء
ستولتنبرغ «واثق» من التوصل لتسوية مع تركيا حول انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)
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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأحد، عن «ثقته» في التوصل إلى تسوية مع تركيا، حول مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل العسكري.

وقال ستولتنبرغ، للصحفيين، عبر الإنترنت على هامش اجتماع للحلف في برلين، «إنني واثق من أننا سنتوصل إلى أرضية مشتركة، توافق حول كيفية المضي قدمًا في مسائل انضمام» السويد وفنلندا، مشيرًا إلى أن «تركيا أوضحت أنه ليس بنيتها عرقلة عضوية» البلدين.

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وأكد ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو»، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيثبت أن «العدوان غير مجد»، مضيفًا أن «عضوية (البلدين) ستعزز أمننا المشترك وتظهر أن باب الناتو مفتوح، وأن العدوان غير مجد».

تركيا لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
والجمعة، قال الناطق باسم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن تركيا لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لكنها تريد التفاوض مع دول الشمال وتشديد الإجراءات على ما تعتبره أنشطة إرهابية، خاصة في ستوكهولم.

وأبلغ إبراهيم كالين، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية «رويترز» في مقابلة في إسطنبول: «نحن لا نغلق الباب. لكننا نثير هذه القضية بشكل أساسي من باب الأمن القومي لتركيا»، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

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