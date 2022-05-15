دول الناتو تتعهد تقديم دعم عسكري لأوكرانيا «طالما هناك حاجة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، أن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على استعداد لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بمواجهة الهجوم الروسي «طالما هناك حاجة».

وقالت بيربوك في ختام اجتماع غير رسمي للحلف في برلين، «إننا متفقون على عدم تخفيف جهودنا الوطنية، ولا سيما على صعيد المساعدة العسكرية، ولن نفعل ذلك طالما أن أوكرانيا بحاجة إلى هذه المساعدة لضمان الدفاع عن نفسها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ستولتنبرغ: انضمام فنلندا والسويد لـ«ناتو» يثبت أن «العدوان غير مجد»

وخلال الاجتماع نفسه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو»، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيثبت أن «العدوان غير مجد».

وقال ستولتنبرغ إن «عضوية (البلدين) ستعزز أمننا المشترك وتظهر أن باب الناتو مفتوح، وأن العدوان غير مجد».