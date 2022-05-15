ستولتنبرغ: انضمام فنلندا والسويد لـ«ناتو» يثبت أن «العدوان غير مجد»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأحد، أن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو»، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيثبت أن «العدوان غير مجد».

وقال ستولتنبرغ للصحفيين عبر الإنترنت، خلال اجتماع لأعضاء الحلف في برلين، إن «عضوية (البلدين) ستعزز أمننا المشترك وتظهر أن باب الناتو مفتوح، وأن العدوان غير مجد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق من اليوم، قررت فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلن رئيسها ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، الأحد.

وقال الرئيس ساولي نينيستو، «اليوم وافق رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدّم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد التشاور مع البرلمان. إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».