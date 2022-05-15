«التعاون الإسلامي» تدعو الدول الأعضاء لحماية الأسر النازحة واللاجئين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الأحد، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلى تكاتف الجهود من أجل حماية الأسر النازحة واللاجئة، وتلك التي تعيش تحت وطأة الاحتلال، خاصة في دولة فلسطين.

وأشار الأمين العام، في كلمة لمناسبة إحياء اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 مايو كل عام، إلى أن هذه المناسبة تأتي في الوقت الذي تعيش الأسرة في عديد الدول الأعضاء في المنظمة حالات اللجوء والنزوح، بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، التي لها انعكاسات على الأسرة ومكوناتها، بحسب وكالة «د ب أ».

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وأكد أن المنظمة تدرك أهمية الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة والدور المركزي للأسرة في الحياة الاجتماعية، وفي تحقيق التنمية وضمان رفاهية المجتمع ومواجهة الأزمات.