لندن: روسيا فقدت ثلث قواتها البرية في الحرب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا فقدت ثلث قواتها البرية في الحرب الأوكرانية، وفقد هجومها في دونباس زخمه، ولم يمضِ بشكل كبير حسب الجدول المحدد.

وأضافت: «على الرغم من التقدم الأولي على نطاق ضيق، فشلت روسيا في تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض خلال الشهر الماضي، بينما تكبدت مستويات عالية باستمرار من الاستنزاف»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وطبقًا لأحدث تحليل من وزارة الدفاع البريطانية، فإن تلك التأخيرات «من شبه المؤكد»، أن تتفاقم بسبب فقدان عوامل التمكين الرئيسية مثل معدات إنشاء الجسور والاستخبارات وطائرات دون طيار للمراقبة والاستطلاع.

- روسيا تحقق في وجود مخبرين من الجيش البريطاني في أوكرانيا

أضاف: «كانت معدات إنشاء الجسور الروسية شحيحة طوال فترة الصراع، مما أدى إلى إبطاء وتقييد المناورة الهجومية»، طبقًا للتحديث، الذي أشار إلى أن الطائرات الروسية دون طيار أساسية للوعي التكتيكي، وتوجيه المدفعية، لكنها كانت عرضة لقدرات وسائل الدفاع الأوكرانية المضادة للطائرات.