استمرار المعارك الضارية في شرق أوكرانيا وسط تباطؤ تقدم القوات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها تصد هجومًا روسيًا على منطقة دونباس شرق البلاد، وتعهدت بإجلاء آخر مقاتليها المتبقين من مصنع «آزوفستال» المحاصر.

في غضون ذلك، أكدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أنها لن «تعترف إطلاقًا» بالحدود التي تحاول روسيا إعادة رسمها من خلال الحرب، وتعهدت بفرض مزيد العقوبات لتشديد الخناق على موسكو، بحسب «فرانس برس».

«مرحلة فاصلة» بحلول أغسطس

من جانبه، توقع رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أن تبلغ الحرب «مرحلة فاصلة» بحلول أغسطس، وتنتهي بهزيمة روسيا قبل نهاية السنة.

ووجهت روسيا التي أرسلت قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، اهتمامها بشكل متزايد إلى شرق أوكرانيا منذ نهاية مارس بعد أن فشلت في السيطرة على العاصمة كييف. ويعتقد محللون غربيون أن الرئيس فلاديمير بوتين يتطلع إلى ضم جنوب أوكرانيا وشرقها في الأشهر المقبلة، لكن يبدو أن قواته تواجه مقاومة شديدة.

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وأكد حاكم منطقة لوغانسك (شرق)، سيرغي غايداي، أن القوات الأوكرانية صدت محاولات روسية لعبور نهر فاصل، وتطويق مدينة سيفيرودونيتسك. وقال غايداي: «هناك قتال عنيف على الحدود مع منطقة دونيتسك»، مشيرًا إلى خسائر روسية كبيرة في المعدات والأفراد.

وأضاف: «من عمليات الاعتراض (للمكالمات الهاتفية) علمنا أن كتيبة (روسية) كاملة رفضت الهجوم لأنهم يرون ما يحدث». وأظهرت صور جوية عشرات المركبات المدرعة المدمَّرة على ضفة النهر والجسور العائمة المدمرة.

هجوم مضاد

وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية أيضًا إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها عبور النهر. وأضافت أن المناورة شديدة الخطورة، وتعكس «الضغط الذي يتعرض له القادة الروس لإحراز تقدم في عملياتهم في شرق أوكرانيا». وأكدت أن القوات الروسية «فشلت في تحقيق أي تقدم ملموس رغم تركيز القوات في هذه المنطقة».

وفي واشنطن، قال مسؤول دفاعي كبير إن معظم العمليات تجري الآن في منطقة دونباس. في غضون ذلك، قال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيغوبوف، في مقطع فيديو نشره عبر «تلغرام»، إن القوات الأوكرانية تشن هجومًا مضادًا في اتجاه مدينة إيزيوم شمال شرق البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها تمكنت من إخراج الجيش الروسي من خاركيف التي تحظى بالأولوية بالنسبة لموسكو. وصرح ناطق باسمها بأن «جهود العدو الرئيسية تتركز على ضمان انسحاب وحداته من مدينة خاركيف».

استعادة كل الأراضي المحتلة

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد، الجمعة، أن قواته ستقاتل لاستعادة كل الأراضي المحتلة، الواقعة تحت الحصار. ويشمل ذلك مدينة ماريوبول الساحلية (جنوب)، حيث يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مصنع «آزوفستال» للصلب.

وقال: «في الوقت الحالي، تجرى مفاوضات صعبة للغاية بشأن المرحلة التالية من مهمة الإجلاء، إنقاذ المصابين بجروح خطيرة، والأطباء. عدد كبير من الأشخاص».

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقرير السبت، إن القوات الروسية تواصل «حصار وحداتنا قرب مصنع آزوفستال»، ونفذت «قصفًا مدفعيًا وضربات جوية مكثفة».