وفاة مدير برنامج الاندماج النووي «إيتر» برنار بيغو بعد صراع مع المرض

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، السبت، عن 72 عامًا المدير العام الفرنسي لمشروع «إيتر» البحثي الدولي المتخصص بالاندماج النووي برنار بيغو، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت منظمة «إيتر».

وقالت في بيان إن بيغو كان «لاعبًا رئيسيًا في العالم في ما خص العلوم والطاقة لأكثر من أربعة عقود، وترك بصمة مستدامة في برنامج البحث الدولي إيتر، إذ تولى إدارته العام 2015»، وفق «فرانس برس».

تأمين استمرار برنامج مفاعل الاندماج النووي التجريبي

ونجح برنار بيغو في تأمين استمرار برنامج مفاعل الاندماج النووي التجريبي، بعدما برزت شكوك في قابليته للحياة، ما أدى إلى إعادة بعض الدول النظر بمشاركتها فيه.

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وأشارت «إيتر» إلى أن «كلًا من الأطراف الشريكة في البرنامج، وهي الصين وأوروبا والهند واليابان وكوريا وروسيا والولايات المتحدة، أنتج حصته من الأجزاء العالية التقنية المخصصة للآلات والأنظمة الصناعية الخاصة بالتجهيزات»، وباتت منجزة ثلاثة أرباع «المهام الرئيسية لإنتاج البلازما الأولى».

إنتاج الطاقة من خلال اندماج الهيدروجين

وتسعى «إيتر»، التي تتخذ من كاداراش مقرًا لها، إلى إنتاج الطاقة من خلال اندماج الهيدروجين كما يحصل في الشمس. ويعتبر المدافعون عن الاندماج النووي أنه يشكل الطاقة المستقبلية لأنها قد تكون غير محدودة تقريبًا وليست ملوثة.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول بلازما العام 2026، وسيصل المفاعل إلى طاقته القصوى العام 2035. وتضاعفت موازنة المشروع ثلاث مرات لتصل إلى نحو 20.82 مليار دولار.

وذكرت المنظمة أن نائب مدير «إيتر» الياباني، إيسوكه تادا، سيتولى إدارة البرنامج موقتًا «في انتظار تعيين مجلس إدارة إيتر خلفًا» للراحل.