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الصين تشن «هجمة نظامية» ضد كورونا ضمن استراتيجية «صفر كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 03:28 مساء
الصين تشن «هجمة نظامية» ضد كورونا ضمن استراتيجية «صفر كوفيد»
رجلان يقومان برش مواد معقمة في أحد شوارع شنغهاي. (أ ف ب)
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قامت خدمات التعقيم في الصين برش أطنان من المواد الكيميائية، من الشوارع إلى الشقق مرورًا بالحيوانات الأليفة، في سعيها للقضاء على فيروس كورونا، على الرغم من التشكيك بفعالية هذا الإجراء لمكافحة الوباء.

شهدت الصين، حيث ظهر «كوفيد-19» لأول مرة في نهاية العام 2019، عودة الوباء في مطلع العام مع المتحور «أوميكرون» الذي تسبب في إغلاق مدن بأكملها، وخاصة شنغهاي الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وفق «فرانس برس». 

«هجمة نظامية» ضد الفيروس 
تُعد حملة التعقيم التي تندرج ضمن ترسانة استراتيجية صفر كوفيد، «هجمة نظامية» ضد الفيروس، على ما أوضح مسؤول محلي في مطلع مايو. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت موظفين يرتدون أطقم حماية كاملة وهم يرشون الشقق التي نُقل سكانها إلى مركز الحجر الصحي.

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ولم تنج أي متعلقات شخصية كالأثاث والملابس والطعام، من رذاذ المطهر في المنازل التي اضطر سكانها إلى مغادرتها لهذا الغرض. في الخارج، طالت موجة التعقيم الأرصفة وجدران المباني وحتى الحدائق.

استراتيجية «صفر كوفيد»
ويرى خبراء استطلعت وكالة «فرانس برس» آراءهم أن هذه الجهود لا تفيد في مواجهة فيروس ينتشر بشكل رئيسي عن طريق الهواء عند السعال أو العطس.

وأوضح يانتشونغ هوانغ وهو زميل في «مجلس العلاقات الخارجية » في نيويورك «التطهير على نطاق واسع ليس ضروريًا لأن العدوى عن طريق لمس الأسطح الملوثة لا تعد سببًا مهمًا لانتقال العدوى».

لكن هذا الأمر لا يكفي لثني الموظفين الذين يرتدون بدلات واقية عن أداء مهمتهم. قامت شنغهاي، الخاضعة للإغلاق منذ مطلع أبريل، بتعقيم ما لا يقل عن 13 ألف مجمع سكني بحلول الثاني من مايو، أي ما يعادل 140 مليون متر مربع، بحسب نائبة رئيس البلدية ليو ديو.

تثير استراتيجية «صفر كوفيد» التي يتبعها النظام الشيوعي، على الرغم من تكلفتها على الاقتصاد والحريات العامة، استياءً متزايدًا من قبل سكان شنغهاي الذين يشكون من استمرارها لمدى غير معلوم.

التعقيم القسري غير ناجع
التعقيم القسري غير ناجع. قال أحد السكان الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس» إنه تم تعقيم مكان إقامته مرتين بعد عودته من الحجر الصحي. في كل مرة، كان يتعين على عائلته الانتظار عند الباب لمدة ساعة. 

ويتساءل الخبراء عن مدى فائدة هذه التدابير.  فالفيروس يمكن أن ينتقل أحيانًا عبر الأسطح الملوثة، إلا أنه «لا يعيش طويلًا خارج جسم الإنسان»، بحسب هوانغ. 

واعتبر أن «الاستخدام غير الملائم للمواد الكيميائية مثل الكلور يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة والبيئة». وقال اختصاصي الأمراض المعدية في سنغافورة ليونغ هو نام إن التعقيم  الخارجي «ليس له أي فائدة على الإطلاق».

«عدو غير مرئي»
سجلت الصين وفيات محدودة حتى الآن جراء كوفيد، على عكس تلك المسجلة في الدول الغربية. يرى النظام الشيوعي في هذا دليلًا على تفوق سياسته. ويرى ليونغ أن لتطهير الأسطح الداخلية والخارجية دافعًا سياسيًا قبل أي شيء.

وأوضح «إنه تدخل ظاهر جدًا للعيان يُشعِر كبار المسؤولين بالرضا» وإن لم يسهم في الحد من انتقال العدوى.

أكد يانتشونغ هوانغ أنه تحرك يُظهر للجميع أيضًا تصميم القوة الشيوعية على القضاء على الفيروس.  وقال«إنه يعطي صورة معركة بطولية ضد عدو غير مرئي».

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